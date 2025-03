JUST NU: Wangerheim tvåmålsskytt – Hammarby går mot gruppseger

Hammarby tog emot Piteå IF i gruppfinalen i svenska cupen.

Då gjorde Ellen Wangerheim två mål i den första halvleken.

Ställningen är just nu 2-0.



Hammarby åkte ur svenska cupen i fjol efter en jämn semifinal mot Häcken på Kanalplan. Matchen gick till straffar, där Häcken segrade och krossade Hammarbys finaldröm. I finalen ställdes Häcken mot just Piteå IF, som gick och vann cupen i fjol.



Under söndagen ställdes lagen mot varandra i en gruppfinal.



I den första halvleken gav Ellen Wangerheim Hammarby ledningen med både 1-0 och 2-0 och satte hemmalaget i förarsätet inför den andra halvleken. Det första mål kom redan efter en kvart och det andra kom precis innan halvtidsvilan.



Matchen pågår.