Norrköping räddade poäng mot Örebro i cuppremiären

Under lördagen premiärspelade IFK Norrköping och Kif Örebro i svenska cupen.

Då såg bortalaget ut att inleda tävlingssäsongen med en seger.

Sedan klev Svea Rehnberg fram och kvitterade matchen på tilläggstid.

Under lördagen inleddes den svenska tävlingssäsongen på damsidan när IFK Norrköping tog emot Kif Örebro i Svenska cupen.



På Platinumcars arena tog fjolårets femma i damallsvenskan emot ett Örebro som åkte ur serien.



Således var det upplagt för en riktig cupskräll efter att Örebros Vera Andersson gjort 1-0 drygt tio minuter in i den andra halvleken.



Resultatet stod sig hela vägen in på tilläggstid när IFK Norrköpings Svea Rehnberg klev fram och kvitterade matchen.



Således blev det delad pott i Östergötland i den grupp som även består av AIK och Kristianstad.



Noterbart var även att en 14-årig Emilia Jägestedt Widstrand spelade hela matchen för Kif Örebro.