Så blev Trelleborg cupens stora succélag: ”Ingen som trodde det”

Det är tre allsvenska lag i gruppen.

Trots det är det superettan-laget Trelleborg som toppar.

– Det är väl ingen som trodde det i början, säger sportchef Salif Camara Jönsson till FotbollDirekt.

På förhand kallades det för dödens grupp. AIK, IFK Värnamo och den allsvenska nykomlingen Degerfors skulle tävla om avancemang från svenska cupens gruppspel. Superettan-sjuan Trelleborgs FF skulle, så klart, sluta sist i gruppen.

Riktigt så blev det inte.

När cupen går in i den sista omgången under fredagskvällen är det TFF som toppar grupp tre, framför den allsvenska trion. Uppstickarna har allt i egna händer när den avgörande bortamatchen mot Degerfors sparkas igång klockan 18:30.

– Vi har mött två allsvenska lag redan och vi förväntar oss inget annat än att denna matchen är precis som de andra. Sen har Degerfors kanske lyckats lite bättre, så möjligtvis blir denna den tuffaste, säger sportchef Salif Camara Jönsson till FotbollDirekt innan han fortsätter:

– Vi är inte naiva, utan vi vet om att det kommer krävas en topprestation av oss för att överhuvudtaget vara nära och få med oss ett bra resultat.

Hur är känslan?

– Det är en bra känsla vi går in med. Vi har tränat på jäkligt bra under hela säsongen. Vi kände redan när vi gick in i svenska cupen att formen var bra. Sen är det viktigt för oss att vi kan fortsätta göra de sakerna som vi tränar på. Vi vill ju vara ett färdigt lag när superettan startar. Men det är klart att står vi för sådana prestationer som vi har gjort i de tidigare två cupmatcherna kommer det bli en tuff match för Degerfors att hanterar.

Trelleborg står på fyra inspelade poäng, efter en 4–3-vinst mot Värnamo och ett oavgjort resultat mot AIK.

– Det är väl ingen som trodde det i början, skrattar sportchefen.

– Vi har fått ihop en ganska bra grupp hittills och ändå tycker vi faktiskt att vi har rätt för mycket att jobba på. Vi är ett ungt lag med en snittålder på 23 och många spelare som vill framåt med ganska lite erfarenhet. Det är flera spelare som vill framåt och vill visa sig och ser detta som ett bra tillfälle att mäta sig mot bättre motstånd.

Senast mot AIK var den äldsta spelaren i TFF:s startelva Filip Bohman, 28. Samtidigt startade superettanlaget med hela fem spelare som var 21 år eller yngre. I matchtruppen fanns enbart en spelare över 30-strecket: andremålvakten Andreas Larsen.

– Det har ju varit den strategin som vi har lagt och jobbat efter. Vi har tydligt sagt att vi vill öka vår transfernetto i föreningen. Vi vill sälja fler spelare. Så vi har jobbat väldigt mycket med strategin kring vår truppstruktur och hur vi ska planera truppen framöver, säger Camara Jönsson.

– Det är speciellt med svenska cupen. Man kan inte dra för stora växlar av en lyckad cup, utan vi får mer titta på hur vi vill se ut som lag och försöka förbättra de delarna.

Varför kan man inte dra för stora växlar?

– Ser man historiskt i svenska cupen så är det alltid några lag som skräller. Sen kan man inte frångå att vi har gjort bra prestationer mot två allsvenska lag.

Senast som Trelleborgs FF tog sig vidare från svenska cupens gruppspel var under våren 2021. Nu har succégänget chansen ännu en gång.

– Det är klart att det hade varit stort, det får man väl ändå säga. Skulle vi lösa det så hade man varit väldigt stolt över både stab och spelare.

Matchen mellan Degerfors IF och Trelleborgs FF startar klockan 18:30. Samtidigt spelar AIK mot IFK Värnamo.