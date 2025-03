”Svårt att säga var de står” – Billborn inför gruppfinalen mot Dif

Under söndagen tar Djurgårdens IF emot IFK Göteborg i en direkt gruppfinal i svenska cupen.

Då har Blåvitt-tränaren Stefan Billborn svårt att säga hur bra Blåränderna är.

– De har spelat två cupmatcher av blandad karaktär, säger han till Fotbollskanalen.

Efter två raka segrar i Svenska Cupen gör sig IFK Göteborg beredda på att möta Djurgårdens i en sista, avgörande match.



Blåränderna kommer i sin tur från en seger och en sent räddad poäng mot IK Oddevold i förra matchen.



Således har Blåvitt allt i egna händer och tar sig vidare till kvartsfinal genom ett oavgjort resultat. Vid seger är det Djurgården som kniper förstaplatsen.



– Det är alltid svårt att åka till en svår bortamatch och hålla på och tänka på resultat. Vi kommer bara köra på, säger Gustav Svensson till Fotbollskanalen.



IFK Göteborgs tränare, Stefan Billborn, har svårt att sätta fingret på hur bra Djurgården är just nu.



– Det är svårt att säga var de står just nu tycker jag. De har spelat två cupmatcher av blandad karaktär, det har vi också gjort, sen är det svårt att se på den typen av matcher som det blev innan det mot Ilves och Mjällby. Men de ska spela i Europa snart, så de borde vara ganska långt före oss, säger han och fortsätter:



– Det är ett bra lag. Det är ett lag som jag tror att många kommer tippa högt. Men det viktigaste är vad vi själva gör. Det är det som jag är mest fokuserad på, så får de göra vad de vill.



Matchen mellan Djurgården och Göteborg spelas på 3arena under söndagen, med avspark 13.00.

