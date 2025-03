Talangens märkliga statistik: ”Låter lite konstigt”

Förra året var ett märkligt sådant för Gottfrid Rapp.

Under stora delar av säsongen spelade han mycket sporadiskt – och i slutet av den startade han mot både Tottenham Hotspur och Nice.

– Det var jävligt mäktigt faktiskt!, säger 19-åringen till FotbollDirekt.

När IF Elfsborg klev in i säsongen 2024 inledde Gottfrid Rapp med att få spela en hel del av under manager Jimmy Thelin. Sedan kom Oscar Hiljemark in – och den 19-årige yttern hamnade på läktaren. Därefter började saker och ting lossna för Svenljungasonen.



– Året började med att jag spelade en del där med Jimmy (Thelin) och sedan blev det lite mindre. Det gick lite upp och ner där. Sedan kom ju Hiljemark in på sommaren och jag spelade ingenting, jag satt på läktaren hela tiden. Jag försökte att jobba mig in hela tiden och till slut fick jag chansen mer och mer. På slutet fick jag till och med starta någon match så det blev en skön avslutning på säsongen. Det gick lite upp och ner under säsongen kan man säga, berättar Gottfrid rapp för FotbollDirekt.



Ser man till Rapps siffror under fjolåret landade han på totalt sex matcher i allsvenskan – och fem i Europa League. Det kan till en början se något märkligt ut, men det finns en förklaring.

– Det kanske låter lite konstigt men några matcher i Europa League var efter allsvenskans slut och det var då jag kände att jag hade kommit igång. Det var nog mest därför.

Det känns som att du verkligen tog chansen under slutet av säsongen?

– Ja, men det känns det ändå som. Jag kom in och fick ett bra självförtroende vilket gjorde att jag hamnade i en bra våg liksom. Jag försökte jobba och utveckla det hela tiden, vilket det kändes som att det gjorde. Det är väl det som har gjort att man har fått spela mer och mer också.

Under slutet av säsongen, eller början av året, gick det också bra för Gottfrid Rapp. Så pass bra att han fick starta Europa League-matcherna mot Nice och Tottenham Hotspur i januari.

– Det var jävligt mäktigt faktiskt! Man blev lite nervös när man inte hade startat så mycket och helt plötsligt ska man ut och starta mot Nice. Men jag försökte göra det bästa av situationen, ta det lugnt och spela mitt spel. Jag tycker ändå att det gick helt okej.

Vad fick du höra av dina lagkamrater och tränare inför de matcherna?

– Nej, de kan sin grej och de sa inte så mycket för att jag inte skulle hetsa upp mig. Det var mer peppande i att “du kan det här” och “nu kör vi fan”. Det hjälpte mig att få självförtroende.

Efter att Elfsborg åkt ur ligafasen i Europa League på målskillnad har Borås-laget laddad upp inför årets tävlingssäsong. I skrivande stund har de spelat två matcher i svenska cupen där båda har slutat med seger. Ännu en gemensam nämnare är att en viss Gottfrid Rapp har gjort mål i båda matcherna. Frågan är om det kunde ha börjat bättre?

– Jo, jag hade kunnat göra två mål (mot Brage). Jag missade ju något läge där, säger Rapp, skrattar och fortsätter:



– Men det är väl kul. Det hjälper med både självkänslan och själva känslan inför säsongen nu. Det är en skön start och någonting att bygga på. Det känns bra, gör det.

Foto: Bildbyrån

I den senaste matchen mot Brage skrev 19-åringen in sig i målprotokollet redan efter en minut. När domaren sedan blåste av matchen räckte Rapps mål hela vägen till seger. Det var dock långt ifrån en ”typisk” 1-0-match, menar yttern.

– Verkligen. Vi hade ju några chanser där vi skulle dödat matchen men det lyckades vi inte göra. Det stod bara 1-0 till oss, de hade hemmaplan och fick in ett flow i slutet av matchen. De hade några riktigt farliga lägen så det blev jävligt spänt där ett tag. Jag tyckte att vi löste det bra till slut men det blir lätt så när man inte dödar matchen, att motståndaren känner att de kan gå för det.

Ni rensar väl två bollar på mållinjen?

– Ja, Rasmus (Wikström) tar ju en på mållinjen och skjuter den upp i egen ribba och Hedlund har väl också en på mållinjen. Men det är i princip de två chanserna de har på hela matchen.

Känslan efter matchen var allt annat än tråkig, då spelarna i Elfsborg visste vad som stod på spel vid tappad poäng.

– Det är riktigt skönt att komma därifrån med en vinst. Det hade varit tråkig att släppa in 1-1 där och en lång bussresa hem, men vi tyckte att det var en lättnad. Sedan sade vi också att fan, sådana här matcher kan gå hur som helst om man inte tar död på det tidigare. Det var mycket sådant också, att vi måste göra det bättre på det sättet.

På lördag tar Elfsborg emot Brommapojkarna i en sista gruppspelsmatch i cupen. Förutsättningarna inför matchen är tydliga. Vinner Elfsborg eller spelar oavgjort är man vidare – förlorar man är de ute.

– Vi vet att de är duktiga och att det blir en tuff match. Men vi vet också att om vi spelar som vi kan spela och gör en bra match så kommer vi att slå dem på arenan. Det är mest fokus på oss själva att vi ska komma upp till vår högsta nivå och visa att vi kan. Då kommer vi nog att lösa den matchen, tror jag.

Hur mycket pratar ni om att vinna cupen för att ha chansen att göra om det ni gjorde i Europa förra året?

– Väldigt mycket. Det är vår chans att komma ut i Europa League igen så vi tar svenska cupen på fullt allvar. Vi går ut för att vinna… Eller ja, det gör man ju alltid. Men vi går ut för att vinna allt och det är alltid målet med allting vi är med i. Det är bara att försöka gå så långt vi kan och vinna.

Foto: Bildbyrån

Det var inte länge sedan Elfsborg ställdes mot lag som Roma, Braga, Nice och Tottenham. Således bör känslan av det man nyss fick uppleva sporra en till att göra allt man kan för att få göra om det. Gottfrid Rapp instämmer.

– Ja, så är det verkligen. När det tog slut så märkte man att fan, det här händer inte ofta. Nu är vi helt plötsligt i svenska cupen igen och det går fort, så det är klart att man tänker på det lite så. Men det gör också så att man blir ännu mer hungrig för att vi vill göra om det, så är det väl, avslutar 19-åringen.