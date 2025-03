TV: England tog bekväm seger mot Lettland i VM-kvalet

England ägde över 70 procent av bollen och tryckte ner Lettland i VM-kvalet.

Reece James gjorde 1-0 på frispark efter närmare 40 minuter.

I den andra halvleken gjorde både Harry Kane och Eberechi Eze varsitt mål.

Efter att England besegrat Albanien med 2-0 i den första kvalmatchen till VM 2026 tog ”The Three Lions” emot Lettland under måndagskvällen.



Lettland gick i sin tur i till matchen med en 1-0-seger mot Andorra i sin första VM-kvalmatch.



Inför kvällens match gjorde Thomas Tuchel flera förändringar i sin startelva. Bland annat genom att bänka Curtis Jones till förmån för Morgan Rogers och spela Marc Guehi istället för Dan Burn.



I matchen hade England full kontrol sedan den första matchminuten. Däremot dröjde det fram till den 38:e minuten innan Reece James snyggt dunkade in 1-0 på frispark.



I den andra halvleken fortsatte England att nöta ned Lettland vilket ledde till att Harry Kane, med nära 20 minuter kvar av matchen, gjorde 2-0. Av bara farten passade Eberechi Eze på att göra kvällens tredje mål sju minuter senare.



Segern innebär att Thomas Tuchels lag nu toppar grupp K med sex poäng. I nästa match ställs England mot Andorra, den 7 juni.