Inte bara Fiorentina som vill ta Bojanic - "Han har kvaliteterna"

Efter bara en säsong i Hammarby kunde FotbollDirekt två dagar efter allsvenska avslutningen avslöja att Fiorentina visar intresse för Darijan Bojanic och att italienarna flera gånger under hösten följt mittfältaren.FD erfar nu att det inte bara är Serie A-laget som är intresserade av 25-åringen, som för ett år sedan hämtades in från Helsingborg. Även den israeliska storklubben Maccabi Haifa har ögonen på Bojanic som minst sagt var en bärande spelare i det Bajen som slutade på tredje plats i allsvenskan och därmed spelar kval till Europa League kommande sommar.Bojanic hade fram till i dag kontrakt med Hammarby till sommaren 2022, men så meddelades det under måndagen att smålänningen förlängt med ytterligare en säsong.För FotbollDirekt berättar sportchef Jesper Jansson om beslutet.- Darijan passar in så himla bra hos oss så vi kände "varför inte?". Vi tror han fortsatt blir en väldigt viktig bricka för oss. Dessutom är det en trygghet för oss att förlänga med Darijan redan nu.- Nej, absolut inte. Det är en signal från oss, att vi vill fortsätta bygga. Vi förlängde med Mads Fenger runt jul och så nu Bojanic.- Vi har inte fått något konkret att ta ställning till, konstaterar Jansson som tror att januariturnén och Europa League-kval kommer få ännu fler klubbar att få upp ögonen för Bojanic.- Jag är övertygad om att han har kvaliteterna för att spela utomlands, men jag vet att han känner att han är på rätt plats och förhoppningsvis lyckas vi bra i sommarens kval.- Att vi för en dialog med Mujo. Vi hoppas kunna förlänga med honom.