Norge vände och vann i EM-premiären

Värdnationen Schweiz åkte på en tung förlust i sin EM-premiär när Norge vände och vann med 2-1.

Avgörandet var ett snöpligt självmål från schweizarna i den andra halvleken.

EM kickade i gång tidigare under onsdagen och nu under kvällen var det Schweiz tur att kliva in i turneringen.

Men värdnationen fick ingen rolig premiär. Visserligen tog laget ledningen i den första halvleken när Nadine Riesen via stolpen sköt 1-0, men väl i andra kvitterade Ada Hegerberg efter en målvaktstavla och därefter gjorde värdnationen självmål genom Julia Stierli.

Hegerberg hade sedan chansen att stänga matchen med sin straff, men stjärnan sköt utanför.

Det visade sig dock kvitta i slutändan. Norge vann med 2-1 och fick därmed bästa möjliga start på turneringen.

Tidigare under onsdagen slog Finland Island med 1-0 i samma grupp.