Vill kopiera Malmös superupplaga: "Vad är namnmässigt egentligen?"

STOCKHOLM.Han var en viktig spelare under våren i Djurgården. Mål i två raka matcher som resulterade i minst sagt viktiga poäng som i slutändan visade sig avgörande för guldet.Erik Berg gjorde matchens enda mål borta mot Häcken i april och samma månad nickade han in 1-1 på stopptid hemma mot IFK Norrköping.Men efter uppehållet i juni blev det inget mer spel för Berg som tvingades operera knät och missade resten av säsongen. Trots att Djurgården saknade sin största stjärna under mer än halva säsongen blev det alltså SM-guld, klubbens första sedan 2005.Till sommaren ska laget kvala till Champions League, något Berg gjort tidigare med Malmö FF - och det med bravur. För det blev ju gruppspel 2014 för ett stjärnspäckat MFF med namn som Robin Olsen, Erik Berg, Filip Helander, Emil Forsberg, Markus Rosenberg och Isaac Kiese Thelin.Väl i gruppspelet blev det seger i en match, hemma mot Olympiakos men som väntat blev det för svårt mot Juventus och Atlético Madrid. Sommaren 2015 lämnade Berg MFF för belgiska Gent och därmed fick han inte vara med på ytterligare ett CL-gruppspel med skåningarna på hösten.Nu vill Berg uppleva samma äventyr med Djurgården. För trots att Dif inte har samma slagkraftiga trupp som MFF hade då tror 31-åringen att Stockholmslaget kan nå gruppspelet - och han räds heller inte för att jämföra med Malmös superupplaga från 2014.- Men vad är namnmässigt egentligen? Vi hade en stark trupp med Malmö då. Jättestark trupp, det ser man ju nu när man kollar var spelarna lirar någonstans i dag. Så absolut, vi hade en jättebra grupp i MFF då, men vi har en minst lika bra grupp nu och det finns potential att ta stora kliv i år, säger Berg till FotbollDirekt.se.Djurgården gjorde sin första träning för året under onsdagen och Erik Berg syntes till en början ute på planen, men gick snabbt in i gymmet. Dif är försiktiga kring sin stjärna - som efter att ha startat mot såväl Italien som Belgien i EM 2016 valde att tacka nej till landslaget. Berg själv är annars sugen på att rivstarta med träningen ute på Kaknäs.- Skithärligt att vara tillbaka och träffa gänget igen. Jag har en jättefin känsla i kroppen men det är ett par sjukgymnaster som inte vill att jag ska gå på fotbollsträning ännu men jag hade gärna gjort det.- Det gör inte ont, jag känner ingenting så det är jätteskönt.- Ja, det utgår jag ifrån. Vi har en plan att jag inom hyfsat kort tid ska vara med på fotbollsträningen.- Ja absolut, vi har en fantastisk uppsättning och det kommer att behövas i Champions League-kvalet.- Ja alternativet finns och jag trivs bra att spela där, men jag ser mig själv som mittback och jag tror också att Kim och Tolle (Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf) gör det.