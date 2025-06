Klart: Kayky lämnar City

Kayky lämnar Manchester City.

Anfallaren är nu klar för den brasilianska klubben Bahia, som han varit utlånad till under säsongen.

Detta meddelar klubben på sociala medier.

Brasilianaren Kayky anslöt till Manchester City från brasilianska Fluminense 2021.

Under sina år i City har den 23-årige anfallaren varit utlånad till klubbar som portugisiska Paços de Ferreira och nederländska Sparta Rotterdam, för att sedan bli utlånad till vad som kommer bli hans nya permanenta klubb, Bahia.

Kayky fick göra tre starter för City under sin tid i klubben.

Brazilian winger Kayky has joined Bahia on a permanent deal, subject to international clearance.

— Manchester City (@ManCity) June 30, 2025