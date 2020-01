TV: Se mäktiga bilderna från AIK:s premiärträning ikväll

Det blev en tung avslutning på 2019 för AIK:s del med en fjärdeplats efter de båda rivalerna Djurgården och Hammarby. Samt en långtidsskada på Nabil Bahoui under förra årets sista träning.

Nu laddar laget om och under första träningen på Skytteholms IP var det positiv stämning. Detta inte minst efter att AIK varit aktiva på övergångsmarknaden de senaste dagarna. Ebenezer Ofori bekräftades under dagen klar för en återkomst i AIK efter att ha varit i Stuttgart i Tyskland och senast i New York City FC de senaste tre åren.

Sedan tidigare har AIK även bekräftat två övriga värvningar i Jasir Asani och Jakob Haugaard. Albanen Asani lånas in som ersättare till den skadade Nabil Bahoui. Jakob Haugaard som senast tillhört Stoke i fyra år, har haft tufft med speltiden där. Han väntas bli ny förstemålvakt efter att Gnaget sålt Oscar Linnér till det serieledande Bundesliga 2-laget Arminia Bielefeld.

Laget åker iväg på träningsläger i februari, då de åker till Marbella mellan den sjunde och sextonde februari.

Nu är första träningen gjord ikväll och FotbollDirekt var på plats när AIK drog igång säsongen.



Vy från Hornsbergs strand när AIK:s premiärtränade