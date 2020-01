Avslöjar för FD - klubbarna som vill ta Dif-talangen

Adam Bergmark Wiberg ser inte ut att spela med Djurgården kommande säsong. Enligt sajten Min Boll som tillhör Smålandsposten, så är Örgryte intresserade. Men FotbollDirekt kan nu även avslöja fler klubbar kring 22-åringen.

- Det finns ett stort antal som är intresserade. Det handlar inte bara om Örgryte, utan också om Giffarna, Gais och Västerås, redogör Bosse Andersson för FotbollDirekt.se.



Han fick knappast någon chans i Djurgårdens guldupplaga (fem inhopp). Adam Bergmark Wiberg hade annars stora förväntningar när han skrev på för Djurgården - många stora ord och stora ögon från talangen: ''Fantastiskt. Jag har alltid hållit på Djurgården. Jag tänkte wow. Det var nästan som att jag var kär, jag fick fjärilar i mage'', sade han bland annat.

Men än så länge har det inte lossnat och sent förra året så opererade han sitt knä, problem han just nu genomgår rehab ifrån och samtidigt kan han nu alltså vara på väg att lånas ut. Wiberg kom till Djurgården i januari förra året och hade då gjort fem mål på 22 matcher i superettan.



Bosse Andersson bekräftar nu alltså att det är ett namn som sannolikt lånas ut och det kommer i samma läge som Norrköpings Kalle Holmberg uppges skriva på.

- Jag kan säga att ingenting är klart, men det är mänger av klubbar i superettan. Man ska också komma ihåg att han just nu genomgår rehab efter sin operation, berättar sportchefen för FotbollDirekt.se.

- Hur han mår? Ja, men det går åt rätt håll. Det går framåt. Vad det nu blir får vi se, men det finns i alla fall ingen brist på intresse för honom. Det här är en bra spelare och bra kille.