Rawez Lawan: “Det är vår nisch och vår identitet”

Rawez Lawan gjorde stor succé med Sirius P19-lag den gångna säsongen.

Nu har han gjort klart med sitt första senioruppdrag – 37-åringen är ny manager i Gefle IF.

– Jag är otroligt stolt och hedrad att få det här uppdraget. Det är en anrik klubb, en väldigt traditionell klubb i fotbolls-Sverige, så jag är väldigt stolt och glad, säger han till FotbollDirekt.

Rawez Lawan har de två senaste åren arbetat som huvudtränare i IK Sirius P19 och den gångna säsongen säkrade hans lag uppflyttning till P19-allsvenskan. På den resan kommer Lawan dock inte att följa med, 37-åringen har nämligen gjort klart med Gefle IF som ny manager.

Nästa säsong väntar alltså första jobbet på seniornivå för Lawan som tränare och målet i det långa loppet är att Gefle ska upp i svensk fotbolls finrum igen.

– Det är klart att jag har höga förväntningar på mig själv, sen har jag och klubben samma vision. Vi vill förnya lite, komma in med nya idéer och modernisera fotbollen på planen. Det kanske behövs lite yngre spelare och då får man ha tålamod och ge dem lite tid. Men vi har samma tempo, samtidigt som vi vill att Gefle ska upp i finrummen igen i svensk fotboll, men vi har tålamod, säger han till FotbollDirekt.

Gefle trillade ur superettan i år och nästa år väntar spel i ettan.

En serieseger där är såklart för tidig att ta ut, men stämmer allt så har vi sett vad det kan medföra även för framtiden. Gais tog som bekant steget upp direkt efter uppflyttningen från ettan och Sandvikens IF var länge med och slogs i toppen i år som nykomlingar.

– Det är klart att allt sådant kan användas som inspiration, sen vill vi i Gefle fortsätta på vårt traditionella sett utifrån att alla vet hur jobbigt det är att möta Gefle. Jag har berättat det innan, att som spelare fick man en klump i magen av att åka upp till Gavlevallen, det var alltid jobbigt att möta dem. Det är vår nisch och vår identitet och den kulturen ska vi bibehålla, men kanske på ett modernare sätt. Vi kanske kan bli superjobbiga med högt presspel, vi kanske kan bli superjobbiga med hur vi dominerar med bollen. Man får ta det steg för steg och självklart kan man ta inspiration från andra föreningar, men jag känner att vi ska göra det på vårt sätt, förklarar Lawan.

Du nämnde att ni kanske behöver föryngra och ta in yngre spelare. Du kommer från den högsta nivån på ungdomsfotboll, hur stor fördel är det, du kanske har koll på spelare som kan bli aktuella från såväl Sirius men även från lag ni spelade mot? Hur tänker du kring det och hur delaktig är du i truppbygget?

– Där känner jag mig ganska trygg och det är absolut en fördel att jag kommer just från den miljön. Jag känner till väldigt många unga spelare och som vi vet, ibland måste man ta ett steg bakåt för att ta två-tre steg framåt. Då blir de en perfekt möjlighet, även sett till Gefle IF geografiskt, att plocka lite yngre spelare, ge dem lite tid och låta dem utvecklas i sin tid. Så det finns en tanke med det, absolut.

Avslutningsvis, som nedflyttat lag från superettan till ettan brukar man få ha lite favoritskap inför säsongen, vad kan man för förvarningar innan något har börjat. Vad tycker du är en rimlig målsättning?

– För mig är en rimlig målsättning att vi ska bygga en jättestark grund med truppen och vår spelidé. Förväntningarna för mig är att man ska se ett Gefle-lag som är konkurrenskraftiga i varje match, men framförallt att man ser en tydlig spelidé som går hand i hand med dagens moderna fotboll. Det är min förväntning just nu och det är alldeles för tidigt att prata favoritskap, där är jag inte ännu, avslutar Lawan.