JUST NU: Mellberg har fått sitt stora namn - återvänder direkt

Tillbaka i Helsingborg. Rasmus Jönsson kommer tillbaka igen för en tredje vända i Skåneklubben. Det meddelas nu under fredagmorgonen.



Det var bara helt nyligen HIF-tränaren Olof Mellberg uttryckte så mycket han hoppades på att kunna få in ett större namn och redan i dag så händer det alltså; Nu är Rasmus Jönsson klar för två nya år.



- Jag har alltid tänkt att om jag får välja så vill jag helst spela i HIF, säger han till klubbens hemsida.

Det var ju för två år sedan han återvände innan han hastigt så bara tackade för sig under förra sommaren.



Rasmus Jönsson återvände annars till Helsingborgs IF under sommaren 2018 och var med och tog tillbaka klubben till allsvenskan. Det blev thailändska Buriram United och hans HIF-karriär såg all ut för alltid.

Nu är det emellertid slut i Thailand och det redan efter ett halvår och Jönsson har nappat på att Mellberg tagit över och skrivit ett kontrakt med Helsingborg över 2021. Här är han till klubbens officiella hemsida.



- Jag har alltid tänkt att om jag får välja så vill jag helst spela i HIF. Det är här jag trivs bäst och det är här man brinner lite mer för att spela fotboll än på andra ställen. Även om jag alltid vill komma hem är det viktigt för mig att ha en tränare som tror på mig och vill ha mig för mina kvalitéer. Jag kände att jag hade ett bra snack med Olof (Mellberg, tränare).

Olof Mellberg:

- Jag har haft en bra dialog med Rasmus under en längre tid och det känns väldigt roligt att få välkomna honom hem till HIF.