Enes Ahmetovic om kraven på Örebro: “Det är det jag kommer att dömas på”

ÖREBRO. Enes Ahmetovic, 34, var Europas och allsvenskans yngste sportchef och gjorde succé på hemmaplan med “lilla” Värnamo.

Nu ska han ta sig an en klubb från en större stad, med en anrik allsvensk historia och ett större tryck utifrån.

– Jag tycker att det är kul att det brinner, säger han till FotbollDirekt.



Vi står nere på konstgräsplanen och blickar ut över en tom Behrn Arena – Örebro SK:s hemmaarena som tar 13 072 åskådare.

– Den ser mäktig ut från distans. Det man kanske skulle göra är att bränna bort lite av plasten på stolarna så hade den gett ett fräschare intryck. Då hade det varit topp-klass.

Även om det går att putsa till lite här och där, är Enes Ahmetovic nöjd med arenan som även inhyser omklädningsrum, gym och kontorsplatser för klubbens anställda – vilket Enes är sedan en och en halv månad tillbaka.

–Jämför jag det med där jag kom ifrån så är det klart fräschare här, säger 34-åringen när vi står i ÖSK:s omklädningsrum och tillägger:

– Det säger jag inte för att vara elak på något sätt mot Värnamo utan snarare för att hylla här. Värnamo växte ju snabbt och saker och ting tar tid att växa in i. Just det här är lite fräschare här.

Skulle du säga att ÖSK:s faciliteter håller bra allsvensk nivå?

– Ja, om vi hade de faciliteterna vi hade i Värnamo, och ändå kunde uträtta de sakerna vi gjorde där, är det här absolut allsvensk klass. Om man kan distingera omklädningsrum och faciliteter utifrån någon allsvensk klass så absolut skulle jag hävda det.

Enes Ahmetovic återkommer ofta till Värnamo. Han är född i Bosnien, men ser Värnamo som sitt närmsta hem i Sverige. Han har fått sin fostran i den småländska orten med drygt 30 000 invånare, och det var också där han tillträdde som sportchef inför säsongen 2022 och var med och tog IFK Värnamo till en femteplats i allsvenskan 2023.

Hur ser du på din tid som sportchef i Värnamo?

– Jag börjar le när du ställer frågan. Jag kan inte annat än att säga att jag ser på den som en fantastisk grej. Herregud vilka relationer jag har skapat med framför allt spelarna om vi börjar i den änden. Jag brinner så mycket för killarna som har sprungit runt där och som fortfarande springer runt där. Det var vackert.

Sjukskrivningen

Även om minnena är ljusa, var sista tiden mörkare. Under augusti var Enes Ahmetovic sjukskriven och den 28 augusti meddelades det att han sagt upp sig.

– Det var tufft, mycket tufft. I Värnamo var jag U19-tränare där innan jag fick sportchefsrollen men när jag fick, den som sagt tidigare, så var jag både sportchef och akademichef kombinerat. Det var inte bara det utan det kom också med många utmaningar som kommunen, som vi inte fick spela på hemmaplan. Får du inte spela hemma på tio omgångar så kostar det ekonomin. Då är det jag, mina spelare och mina tränare som ska lösa det genom att sälja men fortfarande klara sportsliga mål. Det var mycket tufft, men den situationen är Värnamo ute ur –och de är på en sida nu där man är starkare än någonsin vilket jag är enormt stolt över. Men jag ska inte ljuga och säga att det inte var tufft.

Förutom att sköta både akademin och A-laget fick Enes “prata gräs väldigt mycket”. Detta då Värnamo inte fick spela sina första hemmamatcher förrän den 19 maj 2024, i omgång tio av allsvenskan.

– Det var inte superroligt, men det var inte det som var fog för min sjukskrivning. Jag kan superärligt säga att jag hade problem, hälsorelaterade problem med någonting som utreddes väldigt länge som jag gick runt och oroade mig för. Det blev extremt jobbigt kombinerat med det andra så i dialog med klubben för klubben värnade om mig där. För jag ville fortsätta med klubben.

Totalt var han sjukskriven tre veckor totalt, vilket Enes tyckte fick räcka.

– Men sen när jag kom tillbaka så valde jag att “vänta nu”. Allt det här, det är inte rimligt att det ska ligga på en person. Och däremellan så var det också tränarbyte. Många tänker ju att det är tränarbytet som gjorde att jag lämnade. Nej, så är det inte.

Tränarna Anes Mravac och Vedran Vucicevic lämnade Värnamo och Ferran Sibilla togs in som huvudtränare.

Enes, som intervjuat både Mravac och Sibilla, för en tränarroll en gång i tiden konstaterar att det inte blev så mycket bättre med en ny tränare.

– Anes Mravac ligger på kvalplats när han avsätts, och Värnamo slutar på kvalplats. Jag är helt övertygad om att man hade löst det ändå.

“Det är det jag kommer dömas på” Enes Ahmetovic

Efter att Enes sade upp sig skrevs det om att han skulle gå till flera olika klubbar. Bland annat uppgavs både AIK och Hammarby titta mot 34-åringen.

Enes var omskriven i media under hösten och hördes ofta i olika podcasts. Han beskriver själv att det byggdes en “hype” runt honom.

–Jag tror att ÖSK kanske inte ens hade tänkt att jag skulle ta det att. Jag tror att de visste vem jag var och att de nog kände att jag var en superbra kandidat.

Där kan ett tips från före detta Örebro-legendaren Nordin Gerzic, numera expert på Max, ha hjälpt.

– Jag tror att Nordins tips var viktigt. Han ringde och tipsade klubben och sa “Hej, testa. Det är klart ni ska göra det”. Något i stil med det, måste samtalet ha låtit, förklarar Ahmetovic.

Den 28 oktober, två månader efter att han hade sagt upp sig från IFK Värnamo, presenterades Enes Ahmetovic för Örebro SK. Han var med under de två sista omgångarna i superettan där ÖSK riskerade ett negativt kval.

– ÖSK hade fyra poäng ner med två omgångar kvar. Det var många lag som låg bakom, så jag bedömde sannolikheten att åka ur som obefintlig. Jag värderade istället att få varje vecka och varje dag på mig som jag kunde få och lära känna spelare och tränare för att förbereda mig inför 2025.

En månad efter Enes Ahmetovic tillträdde stod det klart att klubben gick skilda vägar med huvudtränaren Christian Järdler.

– Det var någonting som var mycket speciellt, för att det hade ju florerat rykten länge. Det dök väl upp banderoller från supporterhåll någon gång under hösten, men det är inget en klubb tar ställning till, utan jag som utomstående i det fallet har ju sett och följt det där. Jag har varit i dialog med ÖSK, så jag vet att det har varit någonting som har florerat långt innan jag kom till klubben. Och när man då kommer in, som jag kommer in med två veckor kvar på säsongen, är det ett speciellt läge. För jag vill ju fortfarande vara mig själv, och att vara mig själv är ju att stötta personerna som finns i verksamheten. Samtidigt vet jag om att det eventuellt blir en utvärdering och så vidare. Så det var ju speciellt på det viset, säger han och fortsätter:

–Men det är klart att det inte är optimalt att landa på de resultaten som vi har gjort med ÖSK. Det tror jag alla involverade någonstans köper.

Enes vill tydliggöra att det var styrelsen som gjorde utvärderingen av ÖSK, och det är de som har slutordet, men att han såklart blev tillfrågad, och hans åsikt “har stor impact”.

Framtiden för Örebro SK

Den nya huvudtränaren, Sreten Kenic, presenterades 4 december och kommer från IFK Värnamos P-19-lag.

Enes Ahmetovic jämför Sreten Kenic med David Selini, tidigare parhäst med Kim Hellberg i Värnamo. Idag håller duon till i Hammarby.

Enes menar att Sreten och David ingår i samma kategori tränare.

– Otrolig fotbollstaktiskt, otroligt driven och ambitiös person som jobbar dygnet runt.

Han har inte så mycket erfarenhet som huvudtränare i en elitklubb. Är det något problem?

– Nej, det hade inte Robin Asterhed heller och han gick och vann superettan med IFK Värnamo. Kim (Hellberg) hade inte mycket erfarenhet av att träna på elitnivå heller, han hade varit huvudtränare i Sylvia.

Sreten Kenic är på plats och det jobbas för fler nyförvärv än de fem som redan gjorts och en assisterande tränare ska in.

Vad har ni för målsättning i Örebro?

– Målsättningen är att skapa ett Örebro som, till att börja med, jag själv känner “fasen, vi har byggt något häftigt här, jag är stolt över det här”. Men framförallt att få klubben här inne och de som står i klacken och folket på läktarna och folket i Örebro att vara stolta över.

På planen är det tänkt att ska Örebro dominera matcherna.

– Det handlar om att äga matcherna, och ha ett stort bollinnehav. Inte för bollinnehavets skull utan för att såga sig fram till målchanser med ett strukturerat bollinnehav. Vi vill äga vårt öde. Vi vill inte att de ska ha bollen. Då försöker vi vinna den så högt upp som möjligt i banan.

Förhoppningen är att Örebro ska lyfta i tabellen, men även göra Örebro-spelare mer attraktiva för andra klubbar – vilket kan ge pengar som “kan återinvesteras i verksamheten”.

Finns det utskrivet när Örebro ska vara tillbaka i allsvenskan?

– 2027 ska Örebro vara i allsvenskan finns det utskrivet utifrån de dokument som man har lanserat och den strategi man har plockat fram. Så det är väl det jag får förhålla mig till och det jag kommer dömas på.

