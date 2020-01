JUST NU: Samtliga fyra Hammarby-spelare på plan när Bojanic byts in

Idag spelar svenska landslaget mot Kosovo på januariturnén. Förbundskapten Janne Andersson kommer då att ha tre Hammarbynamn i elvan i form av Simon Sandberg, Alexander Kacaniklic och Muamer Tankovic.

Endast en spelare är kvar i elvan jämfört med laget som startade i 1-0-segern mot Moldavien i torsdags: Häckens Adam Andersson.



I övrigt är det tio nya namn i laguppställningen i dagens möte med Kosovo. Noterbart är att förbundskapten Janne Andersson slänger in tre spelare från Hammarby i form av Simon Sandberg, Alexander Kacaniklic och Muamer Tankovic. Den sistnämnda duon hoppade in senast, liksom Bröndbyproffset Simon Hedlund som nu kliver in från start ihop med Blåvitts Robin Söder på topp. Även djurgårdsstjärnan Jacob Une Larsson finns med från start.

Startelvan mot Kosovo: Isak Pettersson - Simon Sandberg, Kristopher Da Graca, Jacob Une Larsson, Adam Andersson - Alexander Kacaniklic, August Erlingmark, Anton Salétros, Muamer Tankovic - Robin Söder, Simon Hedlund



Här kan ni följa matchen live

1 MIN: Där är matchen igång! Kosovo står för motståndet och de har med 16 debutanter i sin trupp. Lagkapten i laget är Kalmar FF:s Fidan Aliti.



4 MIN: Kosovo skapar matchens första målchans efter en hörna hamnar bollen precis utanför straffområdet, men halvvolley-avslutet går ett par meter över Abrahamssons mål.

12 MIN: Sveriges första målchans i matchen kommer efter ett samspel mellan Kacaniklic och Tankovic, men Kacaniklic avslut täcks ut till en resultatlös hörna.

20 MIN: Adam Andersson får ett jätteläge efter att Tankovic serverat Simon Hedlund som slår ett fint inlägg mot bortre stolpen där Andersson laddade för avslutet. Skottet gick dock precis utanför mål från ganska nära håll. Där skulle det nog ha varit 1-0 för Sverige.



22 MIN: Kosovo skapar en ännu bättre chans. Abrahamsson står för en superräddning på nicken från väldigt nära håll. Efterföljande hörnan blir även den riktigt farlig, när Aliti är sånär att ge Kosovo ledningen. men avslutet går strax över.

36 MIN: Efter en lång sekvens utan några egentliga händelser står Sverige för ett mönsteranfall. Tankovic frispelar Robin Söder med en klack som chippar in bollen i mål. Dessvärre var Söder på fel sida och blev således avvinkad för offside.

44 MIN: Kosovo skapar flera heta lägen, men skärpan finns inte riktigt där. Cykelspark från anfallaren blir till en suverän passning, men avslutet sedan går både över och utanför i ett riktigt bra läge.

45 MIN: Där blåser domaren av första halvleken och vi går till pausvila med resultatet 0-0

Andra halvlek

46 MIN: Där är den andra halvleken igång. Sverige gör två byten Joel Andersson ersätter sin bror Adam på vänsterbackspositionen och Isak Pettersson kommer in i målet istället för Abrahamsson.

60 MIN: Efter en kvart i andra halvlek utan klara målchanser är matchbilden sig lik. Kosovo är hetare i de flesta situationerna och har fått fram en del nästan-lägen, medan Sverige endast skakat fram ett par resultatlösa hörnor.

64 MIN: Sverige gör ett par byten. Darijan Bojanic ersätter August Erlingmark och Da Graca ersätts av Marcus Danielson.