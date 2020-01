LÜHR listar allsvenskans mest spännande affärer: "Går inte att snacka bort"

Vi är bara två veckor in i januari men redan nu har det gjorts flera heta värvningar till allsvenska klubbar. FD:s krönikör Mathias Lühr listar de bästa affärerna som gjorts i Sverige under vintern - och det är MFF som tar hem förstaplatsen.

- Det går inte att snacka bort tyngden i tränarvärvningen Jon Dahl Tomasson, säger Lühr.



Det är drygt två månader sedan allsvenskan tog slut och det är lika långt kvar tills årets seriespel drar igång. Redan nu har dock klubbarna börjat rusta. Ett flertal stjärnnamn har plockats in där Malmö FF sticker ut med såväl Jon Dahl Tomasson som Isaac Kiese Thelin. Det är just danske tränaren Tomasson som tar hem förstaplatsen när FD:s krönikör Mathias Lühr listar allsvenskans hetaste vintervärvningar som gjorts än så länge. Håll till godo!

1. Jon Dahl Tomasson, tränare Malmö FF

- Det går inte att snacka bort tyngden i tränarvärvningen som sportchefen Daniel Andersson genomfört inför en säsong där Malmö FF SKA ta tillbaka Lennart Johansson pokal efter två missar i rad. Om det blir flipp eller flopp för Tomasson, det vet vi att vi ska vara försiktiga med att sia om när det gäller storklubbens nya tränare. Vi ska även fundera över vad som egentligen räknas som flipp eller flopp, då varken SM-guld eller tunga resor i Europa kunnat rädda namn som Magnus Pehrsson, Allan Kuhn och Uwe Rösler.

- Men Jon Dahl Tomasson tar med sig en internationell status och en meritlista som bara Henrik Larsson knäcker i Sverige, och dansken medför endast med sin närvaro ett lyft för allsvenskan.

2. Ebenezer Ofori, mittfältare AIK

- Den första av tre hemvändare på den här listan och det ska bli oerhört intressant att se hur (om?) Ofori utvecklats under de senaste säsongerna i Tyskland och USA. När han lämnade AIK 2016 var det som en av allsvenskan bästa spelare, men kanske också en av de mest underskattade. Klok, lojal och med en sanslös förstatouch på bollen.



- Nu kommer Ofori, som endast hunnit bli 24 år gammal, tillbaka i en stund då AIK behöver dessa kvaliteter. Ghananen är inte minst en spelare med en potentiell framtid som viktig export - då truppen knappast kan kallas för ungdomlig.

3. Isaac Kiese Thelin, anfallare Malmö FF

- En första rejäl förstärkning på planen för Malmö FF, men Kiese Thelin blir knappast den siste. Hursomhelst, här kommer en målskytt. En tung forward som jobbar hårt för laget, en meriterad spelare som bara är 27 år gammal - och som gjort hela 29 landskamper för Sverige.

- Kiese Thelin har struliga proffsår bakom sig, men visade så sent som 2017-2018 att han är en internationell målskytt då han smällde in 16 mål på 25 matcher för Waasland-Beveren. Nu ska han bidra till att fylla hålet som legendaren Markus Rosenberg lämnat efter sig och det ska bli en intressant resa att följa.

4. Kalle Holmberg, anfallare Djurgårdens IF

- En klassisk Bosse Andersson-värvning, skulle jag säga. Kalle Holmberg är en skön omklädningsrumskille, en hårt jobbande forward som med rätt uppbackning också kan vinna skytteligan i allsvenskan (vann 2017 ihop med Magnus Eriksson). En nyttig forward som kommer att passa in i Djurgårdens lagbygge och som kommer att stångas kring varje boll som dimper ner i motståndarnas straffområde.

- Men klart att det finns frågetecken efter 2019 där det bara blev 15 starter i IFK Norrköping och endast fyra mål. Här gäller det nog att målskyttet lossnar hyfsat fort så att Buya Turays namn inte börjar viskas på Tele2 Arenas läktare under våren.

5. Rasmus Jönsson, anfallare Helsingborgs IF

- Vi var nog inte många som begrep flytten till thailändska Buriram United i somras, men man kan ju hoppas att det klirrade lite både i Rasmus Jönssons plånbok såväl som i den ständigt tomt ekande kassakistan på Helsingborgs IF:s kansli. 29 år gammal så borde det finnas massor av fin fotboll kvar i den här talangfulla kroppen och fyra mål på 13 starter för HIF i fjol ska kunna överträffas den här säsongen under tränare Olof Mellberg.

6. Alexander Jallow, försvarare IFK Göteborg

- När ett lag i medvind värvar in en spelare som man varit tvärsäker på en längre tid, då känns det också som om nyförvärvet kommer få alla chanser att flyga kommande säsong. Jallow har varit på Blåvitts radar under mycket lång tid, något försök till köp har fallit igenom - men nu är ytterbacken alltså till slut på Kamratgården.

- Det ska bli spännande att följa Jallow 2020 och det ska bli intressant hur Blåvitt jobbar vidare med sina nyförvärv för att ta nästa steg i utvecklingen och kanske på allvar hota Malmö FF, Djurgården, AIK, IFK Norrköping och Hammarby det här året.