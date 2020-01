Ger inte upp MFF - vill utmana Dahlin

Zalgiris Vilnius. Robin Olsen var såld och Johan Wiland blev klar först dagen därpå.





Zalgiris Vilnius och därmed hade dåvarande tränaren Åge Hareide inget annat val än att slänga in debutanten Marko Johansson - som höll nollan och fick se Anton Tinnerholm skjuta matchens enda mål fem minuter efter målvaktsrockaden.



Redan sommaren 2015 kastades en då 16-årig Marko Johansson in i hetluften för Malmö FF i Champions League-kvalet, detta som inbytt i 50:e minuten borta mot litauiskaZlatan Azinovic skadade sig motSedan dess har det dock varit svårt för Johansson att slå sig in i MFF då Wiland och Johan Dahlin gått före. 2017-2018 var han på lån i Trelleborg, först i superettan och sedan i allsvenskan. Efter att ha ramlat ur högstaserien med TFF blev det i fjol spel i Gais - där han gjorde succé.I förra veckan blev det så klart att Johansson under hela 2020 kommer vara på lån hos Mjällby, allsvensk nykomling - och han ser fram emot utmaningen.- Jag tror det kommer gå bättre för Mjällby än vad det gjorde för TFF 2018. Då i Trelleborg tappade vi en del spelare efter att vi gick upp till allsvenskan (Dino Islamovic som ett exempel). Så har inte varit fallet nu i Mjällby. Jag har följt klubben och det är ett kämpande lag som brukar vara jobbiga att möta för motståndarna. Klart det känns spännande och jag har hört gott om föreningen då polare spelat där. Jag känner bara positivt kring det här, säger Johansson till FotbollDirekt.se.Målvakten har också fått en mycket bra bild av nya tränarparet Marcus Lantz och Christian Järdler - och han är glad för vännen Milos Milojevic skull att denne efter att ha tackat nej till fortsättning i Mjällby nyligen blev klar som tränare för serbiska storklubben Röda Stjärnan ihop med legendaren Dejan Stankovic.- Jag känner ju Milos sedan tidigare och det är bara att lyfta på hatten för att han fått chansen i Röda Stjärnan. Det är jättestort så klart, konstaterar Johansson som själv har serbiska rötter.- I Serbien är det Röda Stjärnan eller Partizan Belgrad, min familj är Röda Stjärnan-fans. Vi vet vad det här betyder. Serbiens största klubb såsom att Malmö är Sveriges största klubb!- Imponera och imponera, det gäller att inte sätta för hög press på sig själv. Jag vet vad jag ska göra och jag vill hjälpa Mjällby att etablera sig i allsvenskan och jag hoppas att det kommer gå bra för både mig själv och för laget i år. Vad som händer i MFF sedan, det får vi se. Jag har inte pratat med Danne (Daniel Andersson, Malmös sportchef) om förlängning ännu.Johansson nämner själv den otroliga konkurrensen som han haft i MFF i form av Robin Olsen, Johan Wiland och Johan Dahlin - men något agg mot Dahlin som han tävlar mot nu känner han inte. Tvärtom.- Jag och Johan är bra vänner. Vi snackar fram och tillbaka. Han gjorde ett jävligt bra 2019 och det är bara att lyfta på hatten även där. Jag är glad för hans skull. För även om vi är konkurrenter är vi bra vänner som sagt. Efter detta året får vi helt enkelt se.