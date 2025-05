Sheffield United en seger från Premier League

Sheffield United närmar sig spel i Premier League.

Detta då man har tagit sig till play off-final.

Det står klart efter att man besegrat Bristol City med totalt 6-0.

Då Sheffield United slutade på en tredjeplats i Championshiptabellen innebar det att man tvingades spela play off för att ta sig till Premier League.



I sin semifinal ställdes man mot Bristol City som i sin tur slutade på en sjätteplats i serien.



Över totalt två möten vann Sheffield United, där den tidigare MFF-spelaren Anel Ahmedhodzic spelar, med 6-0 och är nu klara för play off-final.



Där kommer man att ställas mot vinnaren i mötet mellan Coventry och Sunderland, där de senare vann det första mötet med uddamålet.



Returen spelas under morgondagen och finalen den 24 maj på Wembley Stadium i London.

WE'RE GOING TO WEMBLEY! 🙌 pic.twitter.com/ylsAp3PkYB

— Sheffield United (@SheffieldUnited) May 12, 2025