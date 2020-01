FD:s krönikör - så ska Djurdjic besvikelse betraktas

FotbollDirekt kunde på onsdagen avslöja att Nikola Djurdjic medvetet har missat Hammarbys träning i protest mot en utebliven flytt till Kina. FotbollDirekts krönikör Mathias Lühr förstår att Djurdjic vill iväg men att det också kan bli kostsamt för Hammarby med tanke på intresset kring Tankovic.

- Det börjar nog bli känsligt om man skulle sälja både Tankovic och Djurdjic innan säsongen, samtidigt som jag vet att Jesper Jansson knappast har tomt på lagret när det kommer idéer till ersättare, säger Lühr till FotbollDirekt.se

Nikola Djurdjic har öst in mål för Hammarby under de två säsonger han varit i klubben. På 53 allsvenska matcher har han gjort 26 mål, vilket är 13 mål per säsong. Den senaste säsongen noterades han också för åtta assist som tillägg till de 13 mål han gjorde. En tung offensiv pjäs som Hammarby skulle tappa med bara några få månader kvar till seriestart av allsvenskan och där Svenska cupen drar igång tidigare än så.

FotbollDirekts krönikör Mathias Lühr svarar här på frågor kring de senaste bulletinerna kring Nikola Djurdjic.

Hur ska man tolka Djurdjics frånvaro från en träning?

- Jag tror man ska sitta lite lugnt i båten. Djurdjic har visat sig ha en tendens att röra till grejer runt omkring honom, och allt behöver inte vara så allvarligt som rubriker gör och har gjort gällande. Med det sagt så hade givetvis Jesper Jansson generöst förklarat läget på en direkt fråga om allt vore frid och fröjd.

Hur bör Bajen agera?

- Hammarby har ingen anledning att sälja en högklassig allsvensk anfallare under kontrakt till något Galne Gunnar-pris. Djurdjic är en viktig pjäs i truppen med sina kvaliteter och ska man sälja så ska man ha det pris som man bestämt sig för.

- Man bör vara tydlig med Djurdjic vad som gäller, och lugnt förklara att han står under kontrakt och får förhålla sig till det.

- Sen är Djurdjic 33 år gammal, ett Kina-äventyr lär vara sista chansen att dra in lite större pengar, och där måste Jansson väga för och emot. Vad är det för Djurdjic som blir kvar i Hammarby om det skulle bli så? Hur mycket kan vi kompromissa? Vad finns här att förlora?

Vad skulle det betyda för Hammarby om man säljer Djurdjic?

- Man skulle tappa en mycket viktig offensiv spelare som går i bräschen med sin inställning. Jag är väldigt förtjust i Djurdjic på fotbollsplanen. Sen tror jag Bajen-ledningen kanske skulle sova bättre om nätterna med vetskapen att Djurdjic befinner sig på andra sidan jordklotet och knappast lär dyka upp i nästa dags rubriker med svingande citat.

Muamer Tankovic fortfarande het på marknaden, nu är det AEK Aten som sägs ligga på hårt. Hur många nyckelspelare kan Bajen tappa och ändå behålla slagkraften?

- Det börjar nog bli känsligt om man skulle sälja både Tankovic och Djurdjic innan säsongen, samtidigt som jag vet att Jesper Jansson knappast har tomt på lagret när det kommer idéer till ersättare. Och Gustav Ludwigson är ju redan på plats, även om han har mycket att bevisa.