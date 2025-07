Real Madrid vidare i klubblags-EM – slog Juventus

Real Madrid besegrade Juventus i åttondelsfinalen i klubblags-VM.

Matchen slutade 1-0 där Garcia gjorde matchens enda mål.



Real Madrid och Juventus ställdes mot varandra i en av åttondelsfinalerna i klubblags-VM under tisdagskvällen.



Det var en jämn match som inte innehöll speciellt mycket mål. Det var inte förens i den andra halvleken som matchens första, och enda mål kom.



I den 55:e minuten tog sig Trent Alexander-Arnold runt på kanten, skickade in bollen på Gonzalo Garcia som kunde nicka in ledningsmålet.



I och med det målet, som även var Alexander-Arnolds första poäng i Real Madrid tröjan, är den spanska storklubben nu vidare till kvartsfinal i mästerskapet.



Där väntar vinnarna av Dortmund och Monterrey.



Startelvor:

Real Madrid: Courtois – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Fran Garcia – Valverde, Tchouameni – Arda Güler, Bellingham, Vinicius Junior – Garcia.

Juventus: Di Gregorio – Kalulu, Rugani, Kelly – Costa, Locatelli, Thuram, Cambiaso – Conceicão, Kolo Muani, Yildiz.