Milosevic hyllar offensivare AIK - "Björn sa att vi ska vinna cupen"

Alexander Milosevic väntar på rätt bud. Tills dess så tränar han med AIK. För supportrarna som hoppas att han stannar i Gnaget så är chanserna ganska små. Men den förre guldhjälten gillar redan det han ser av det mer offensivt lagda AIK.

– När vi hade uppstart för säsongen så gick Björn (Wesström) in och sa att vi ska vinna cupen. Det sprider något i laget. Att det i AIK inte räcker med något annat än att göra sitt bästa varje dag, säger försvararen till FotbollDirekt.se.



27-årige Alexander Milosevic är sedan en tid tillbaka i träning med AIK. Supportrarna drömmer om en comeback - efter att han för ett år sedan skrev på för Nottingham - men den förre guldhjälten är ärlig med att han fortsatt hoppas hitta en bra klubb i utlandet.

FD fick en pratstund med den förre AIK-profilen som utvecklar sina tankar kring situationen som klubblös. supportrarnas kärlek, AIK:s mer offensiva spelstil och landslaget.

– Min tanke här och nu är att jag har varit i den här sitsen förut och har god kännedom om hur det går till. Jag har ingen panik. Nu har jag fått komma igång med AIK och känner att jag fått kontinuitet i min träning. Jag blir bättre och bättre. Vi har tränat ganska hårt i två veckor och för egen del börjar formen komma på plats. Lite till så är jag redo vart jag än hamnar, säger han till FotbollDirekt.se.

Vad var det som hände i Nottingham egentligen?

– Jag har faktiskt ingen aning heller. Den första tränaren (Martin O'Neill) kommer och sätter mig på bänken, samtidigt som han säger att jag är för bra för den här ligan. Då vet man att det inte är sportsligt. Det är konstigt att bli bänkad samtidigt som någon säger en sån sak. Men jag har lärt mig att i fotbollen är det inte alltid den som är bäst som spelar.

Hur mådde du av att bli åsidosatt och inte ens vara med i truppen under hösten innan kontraktet bröts?

– När jag kom dit och gick in och spelade direkt under O'Neill kände jag att jag bevisat tillräckligt för att få respekt med mig. Sen när den andre tränaren kom så spelade vi mot Premier League-laget Crystal Palace, som mer eller mindre hade sitt bästa lag, och jag gjorde det jäkligt bra när vi höll nollan. Klart att man känner att man borde vara en startspelare men det finns inte så mycket att säga. Man kan borra ned huvudet men efter två-tre månader tröttnade jag. Jag har aldrig varit en spelare som är där för pengarna och vill sitta av mitt kontrakt. Får jag inte respekten jag förtjänar är det lika bra att dra, säger han och fortsätter:

– Jag har brutit kontrakt tidigare. I det här skedet av min karriär är det inte läge att sitta av kontrakt bara för pengarnas skull. För jag vet att det kommer lossna på riktigt snart och då kan jag inte sitta fast i något kontrakt där jag inte får respekt av tränaren.

Du fick ganska mycket speltid på våren. Hur stor är skillnaden att spela i Championship mot Allsvenskan?

– Det är en riktigt bra liga. Mitt tips till andra svenska spelare i allsvenskan är att ta bud från Championship direkt om ni får chansen. Det finns inget att tveka på. Där finns allt som finns i högstaligorna och det passar svenskar på sättet man bor och lever. Visst är klimatet lite tuffare på träning och folk är inte lika öppna mot varandra, men man vänjer sig. Det är en jävligt bra skola för svenska spelare.

Fönstret börjar gå mot sitt slut och du är fortfarande klubblös. Är du nervös?

– Nej, jag har varit med förut. Jag vet hur klubbar tänker och vad de söker. Även om det är få dagar kvar så finns det massor av klubbar som söker spelare. Så jag är faktiskt ganska lugn. Om man tittade på vad jag presterade i Nottingham, jag vill inte snacka upp mig som någon Superman, men jag tycker det är lite konstigt att det inte kommit någon klubb redan som jag känt är tillräckligt bra för att nappa på erbjudandet. Jag tycker att jag visat tillräckligt när jag spelat. Men klubbar kanske tänker på att det var fem månader sedan jag spelade match.

– Samtidigt var det ett liknande läge när jag gick till Nottingham. Jag kom dit, tränade ett pass och gick in och startade. Det har aldrig varit något problem för mig.

Hur konkreta erbjudanden har du haft?

– Jag har haft ganska många erbjudanden. Vissa har varit från bra klubbar men där jag inte känt att de verkligen vill att jag ska komma. Jag har inte känt av intresset på en personlig nivå och att det är en miljö jag kan se mig själv i framtiden. Några har varit bra men inte visat tillräckligt mycket att de vill ha mig. Det är lätt att man går någonstans och så finns det någon spelare som tjänar mer än dig som bara ska spela varje match. Så det väljer att vara kylig och välja rätt klubb.

Vilka länder har du haft intresse ifrån?

– Ibland är det kanske inte direkt från klubben utan agenter runt om, men bland annat från Tyskland, England, Turkiet och Ryssland. Det har funnits bra grejer men hittills inget som känts som "bam".

Hoppas du få komma tillbaka till England?

– Svårt att svara på, men jag trivdes väldigt bra med allt runt omkring. Det är mycket folk på matcherna, stor publicitet och det var något man verkligen gillade.

Samtidigt är det många AIK:are som drömmer om att du ska komma tillbaka. Jag antar att det är många som tjatar på dig?

– Som jag sagt i några intervjuer nu så stänger jag aldrig dörren för AIK. Det är kul att många vill ha mig tillbaka, det visar på att man gjort något bra som vunnit guld i AIK. Det är väl en del lagkamrater som tjatar på mig också så klart men det är bara positivt att de ser mig som en bra spelare för laget. Med allt det sagt så vet AIK att min prio är att komma utomlands igen.

Har Rikard Norling varit på dig om att skriva på här?

– Nej, inget sådant. Han är professionell och vet att det är Björn som sköter det snacket.

Så har Björn erbjudit något kontrakt?

– Vi har pratat tidigare men inte kommit så långt.

AIK verkar satsa mer offensivt och eventuellt med en ny formation. Hur ser du på förändringarna som verkar bli efter att AIK hamnat utanför topp-tre?

– Jag gillar det verkligen för det finns så höga ambitioner. Att komma fyra är ett fiasko för i AIK ska man alltid ha ambitionen att vinna. När vi hade uppstart för säsongen så gick Björn (Wesström) in och sa att vi ska vinna cupen. Det sprider något i laget. Att det i AIK inte räcker med något annat än att göra sitt bästa varje dag. AIK som klubb är en klubb som ska ha den attityden och det gör att man växer som spelare, säger han och går in på en mer offensiv taktik:

– Jag tycker att det är bra och helt rätt väg att gå. Det visar på vilken typ av tränare Rikard är. Han vet att AIK spelat tråkigt men varför byta ut ett vinnande koncept? Nu gör man en förändring efter att lag börjat läsa spelet, men varför byta när det leder till segrar? Nu ser han att man behöver göra en förändring och har jobbat på det under ledigheten. Det är inte bara snack, utan det det kommer vara ett mer framåtlutat AIK.