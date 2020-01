JUST NU: Kan släppas fram i Bajen direkt - tufft test i eftermiddag

I veckan fortsätter träningsmatcherna för de allsvenska lagen. Vissa har redan åkt iväg på träningsläger och spelar matcher där, medan andra är fortsatt kvar i Sverige. FotbollDirekt listar här veckans aktuella matcher.

De allsvenska lagen är i full gång med förberedelser inför Svenska cupen och seriestarten. Alla har inte börjat spela ännu, men FotbollDirekt går här igenom de allsvenska lagens träningsmatcher i veckan.



Redan idag tisdag är det en häftig träningsmatch som kommer upp när Hammarby inleder sin säsong på allvar och inte mot vilket lag som helst utan det är danska ligaledaren Midtjylland som besöker Hammarby IP.



Matchen börjar 16:15 och sänds på Dplay. Kanske får Bajen-publiken också se Lasse Vibe som nyligen anslutit till Midtjylland. Och debutanten Gustav Ludwigson finns med i Bajens trupp och väntas göra debut.





Här är listar vi veckans allsvenska träningsmatcher.





Tisdag 28 januari

16:15 Hammarby IF - FC Midtjylland (Dplay)



Torsdag 30 januari

21:00 Nashville SC - Elfsborg

Kommentar: Elfsborg har redan spelat två matcher den här försäsongen och är på träningsläger i Bradenton Florida. I lördags förlorade man mot USA:s landslag med 2-0. Innan dess hann de med att besegra BK Häcken med 1-0 i årets första träningsmatch.



Fredag 31 januari



13.00 GIF Sundsvall - AIK (Dplay)



Kommentar: AIK gör på fredag sin tredje träningsmatch för året när de reser upp till Sundsvall. Efter en vinst mot Karlstad blev det oavgjort mot Västerås SK i lördags. På fredag kan Ofori göra sin debut i återkomsten efter att han anslutit till laget under måndagen.

17.00 Atlantic Cup, Bröndby IF - IFK Norrköping (C More)



Kommentar: IFK Norrköping inledde säsongen i lördags med att besegra Sarpsborg med 2-1 på bortaplan. Nu åker de till Portugal för träningsläger och dessutom deltagande i Atlantic Cup där de ställs mot Bröndby i första mötet.

17.00 Brommapojkarna - Östersunds FK



Kommentar: ÖFK vann sin första match för året i “Norrlandsderbyt” mot Gif Sundsvall med 3-1 i lördags. Nu reser man till Stockholm för att ställas mot BP på fredag.



Lördag 1 februari



13.00 Gefle - Sirius



Kommentar: Uppsala-laget inledde även de sitt matchande i lördags. Då med ett möte mot stadskonkurrenten Gamla Uppsala som de vann med 4-0. Nu väntar en kort resa till Gävle för lördagsmatchen.

13.00 Sarpsborg - IFK Göteborg



Kommentar: IFK inledde i söndags sin säsong när de tog emot danska Ålborg. Det blev en 2-3-förlust och nu reser de till Norge för ett möte med Sarpsborg som förlorade mot IFK Norrköping i lördags.

14.00 Varberg - Halmstads BK



Kommentar: De allsvenska nykomlingarna spelade i lördags mot Gais och vann med 2-0 efter att stjärnan Astrit Seljmani inlett på bästa sätt med mål direkt. Nu väntar ett rivalmöte mot HBK.

15.00 Flora Tallinn - Hammarby



Kommentar: Hammarby hinner med två matcher i veckan. När man reser till Tallinn på lördag.

15.00 Atlanta United - Elfsborg



Kommentar: Tredje och sista matchen på träningslägret avslutas med ett möte med Atlanta United.

Söndag 2 februari



13.00 Falkenberg - Linköping City



Kommentar: Gör sin första match för året mot Linköping på söndag.

13.00 Kalmar FF - Östers IF



Kommentar: KFF inleder säsongen ordentligt på söndag och i samband med söndagens match ska man hinna med fyra träningsmatcher på två veckor.

16.00 Malmö FF - FC Krasnodar (C More)



Kommentar: MFF spelade mot IFK Malmö i fredagskväll och tog en enkel 7-0-seger nu ställs man mot ett helt annat motstånd i ryska Marcus Berg, Kristoffer Olsson och Viktor Claessons Krasnodar. Matcherna mot Wolfsburg närmar sig.

20.00 Atlantic Cup, BK Häcken - Vålerenga IF (C More)



Kommentar: BK Häcken avslutar veckans träningsmatcher med sin tredje match för året. Efter förlusten mot Elfsborg i första mötet besegrade de Norrby tämligen enkelt i lördags.