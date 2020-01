AVSLÖJAR: MFF kan släppa nye talangen - i direkta förhandlingar

Patriot Sejdiu kom till Malmö FF för fem år sedan. I början av året ficktalangen ett a-lagskontrakt. I dag kan FotbollDirekt avslöja att han är nära att gå till Dalkurd.

- Det stämmer att vi har haft kontakt med MFF och spelaren och är intresserade, bekräftar sportchef Gazmend Bahtiri för FotbollDirekt.se.

Det var så sent som i början av året det bekräftades att ännu ett ungt MFF-namn fått ett a-lagskontrakt. Men redan nu kan alltså 19-årige Patriot Sejdiu vara på väg bort och det, enligt FD:s uppgifter, som ett lån till Dalkurd i superettan.



Sejdiu ska vara mycket nära en lösning med en klubb som sedan 2018 är hemmahörandes i Uppsala, men spelar hemmamatcher i Gävle. Mittfältaren kom till Malmö från Södra Rörums IF under 2015.

Dalkurds sportchef visar tydligt vad han ser i det här unga MFF-namnet som nyligen debuterade i U20-landslaget och även gjorde mål.

- Det är en skicklig spelare. Hur han är man-mot-man, jobbar hårt och duktig med båda fötterna, säger Gazmend Bahtiri som nyligen fick klart med Djurgårdens Hampus Finndell.

- Vi är intresserade, men jag vill inte kommentera några detaljer. Kring det hänvisar jag till Malmö, men vi är som sagt intresserade.



Den unge talangens kontrakt med MFF gäller till och med 2021.

Huvudpersonen själv har sagt så här tidigare till Expressen om sin allt snabbare utveckling:

''Jag har fått förtroende av mina tränare i P19 och det har hjälpt mig att utvecklas under säsongen. Mina bästa egenskaper är att jag är snabb och teknisk''.

FD har utan resultat försökt nå både Patriot Sejdiu och Malmös sportchef Daniel Andersson.