’’Nej, haha. Vi har egna idéer och är mästare - Paulinho förändrar ingenting’’

AIK har tagit in Ebenezer Ofori, Djurgården Kalle Holmberg men frågan är om inte Paulinho till Hammarby fått störst uppmärksamhet så här långt? Nu återstår det att se hur brasilianarens snara allsvenska comeback påverkar toppkonkurrenterna, men enligt vad FotbollDirekt erfar så väntar fler Jesper Jansson-aktioner i detta fönster från Bajen-håll.Hammarbys sportchef var ju inte minst, kort innan affären med Paulinho blev känd, tydlig med att saker var på väg att hända. Detta i en intervju med FotbollDirekt.När det kommer till Djurgården, blir inte Bosse Andersson lika tydlig om han från sitt håll är på gång att agera på ett större vis likt Bajen med Paulinho.Så sent som i onsdags träffade FD:s utsände sportchefen nere i Sydafrika i en längre tv-intervju. Inför det internationella transferfönstrets stängning i natt så fortsätter den mångfaldige guldmakaren så här:- Nej, haha. Vi har egna idéer och är mästare. Det räcker så, det Paulinho är inte någonting som förändrar idéer vi har, säger Bosse Andersson till FotbollDirekt.se och svarar på frågan om något nytt är på gång i närtid förutom kände Banda?- Det är inte känslan. Inte just nu, men det är klart att vi har idéer.- Vi har prioriterat att ha truppen intakt så när som på Buya Turay. I det har Kalle Holmberg och Jesper Karlström haft vår prio och nu har vi löst det. Det är två värvningar som kommer att ge oss kontinuitet och det är vad som är nummer ett för oss.- Det är som jag sade klart att vi har idéer, men det handlar också om att spelarna i fråga ska vara intresserade.- Vad är det? haha…däremot finns det som sagt bra idéer.