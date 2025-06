Romano: Arrizabalaga klar för Arsenal

Arsenal ser ut att värva från rivalen.

Chelsea-keeperna Kepa Arrizabalaga är klar för ”Gunners”.

Det rapporterar transferexperten Fabrizio Romano.

Kepa Arrizabalaga spenderade förra säsongen i Bournemouth. I slutet av juni går lånekontraktet ut och då ska målvakten egentligen återvända till den blå Londonklubben.

Men spanjoren har på senare tid ryktats till stadsrivalen Arsenal och nu uppger transferjournalisten Fabrizio Romano att Arrizabalaga är helt klar för en flytt.

🚨🔴⚪️ Kepa to Arsenal, here we go! Deal done for the Spanish goalkeeper to join #AFC as new backup for David Raya.

Arsenal activate £5m clause from Chelsea and all documents are now sealed.

One more addition for Arteta after Martin Zubimendi. pic.twitter.com/56w04dmF8w

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2025