Är det orossignaler för Benjamin Nygrens framtid ?

Benjamin Nygren får det inte att stämma i Genk. Inget utrymme alls så här långt i den belgiska storklubben. Samtidigt lånas nu flera unga talanger ut. Frågan är vad det säger om svenskens framtid.



Benjamin Nygrens speltid i Racing Genk inskränker sig till två matcher från start och 118 minuter. Blåvitt-talangen har suttit på bänken i ytterligare fyra matcher men utan att ha fått hoppa in. Genk har samtidigt släppt flera unga spelare på lån till andra klubbar, vilket kan indikera att något är på gång också kring Nygren för att ge honom speltid.



Nygren som lämnade IFK Göteborg under uppmärksammade former efter att ha gjort fyra mål på tolv matcher i allsvenskan och som det bara strösslats lovord kring, har inte alls fått den spelmässiga tillvaron att stämma i Belgien.

Något utlån för att ge Nygren speltid har det inte ryktats om men ser man på Genks spelartrupp, så har mer än en handfull unga spelare lånats ut till andra klubbar. Adriano Bertaccini, 19 (Deinze) Amine Khammas, 20 (Lommel), Vladimir Screciu, 20 (Lommel), Rubin Seigers, 21 (Beerschot), Dante Vanzeir, 21 (Mechelen), Nordin Jackers, 21 (Waasland-Beveren) och Ianis Hagi, 21 (Glasgow Rangers) har alla lånats ut av Genk till andra klubbar för att ges speltid, då Genk inte kunnat förse dessa spelare med speltid.



Det kan indikera på att Nygren, som fyller 19 den 8:e juli kan stå på tur härnäst. Hans kontrakt med Genk sträcker sig till sista juni 2024, vilket gör att han skulle kunna lämna klubben en tid på lån för att sedan komma tillbaka när konkurrensen är annorlunda.

Genk har ytterligare några spelare i Nygrens ålder men samtliga dessa har antingen fått speltid i reservlaget eller i ungdomslagens Champions League, Uefa Youth League, där Nygren heller inte fått speltid.



Genk har dock en ung trupp överlag och en av spelarna som också anslutit är 23-årige Neto Borges som 2018 spelade med Hammarby. Han har ändå fått speltid så sent som i december, då han spelade fyra ligamatcher och gjorde ett inhopp i Champions League-matchen mot Napoli.