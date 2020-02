Lirade korpen förra året - svenskens häftiga chans i Thailand

För två år sedan lämnade den förre Sirius- och Frejspelaren Viktor Lövgren, 29, sin norska klubb Arendal för ett nytt liv i Thailand. Skorna lades på hyllan och han hade inga tankar på att fortsätta livet som proffsspelare. I stället har han hållit igång i Bangkoks motsvarighet till korpenfotboll. Men plötsligt dök en oväntad chans upp och nu har han skrivit på för Customs United FC i den thailändska andraligan.

– Om du frågat mig för ett år sedan så hade jag sagt att jag inte VILLE att chansen skulle dyka upp, säger han till FotbollDirekt.se.

Fotbollsspelare kan ta många olika vägar till proffslivet.

Viktor Lövgren representerade Sirius (2011-2014) och IK Frej säsongen 2015. Sedan tog han sitt pick och pack och lämnade för det norska division 1-laget Arendal. 2016 flyttades klubben upp till Obos-ligan, norska motsvarigheten till superettan, men åkte ur som nykomling. Då bestämde sig Lövgren, som ursprungligen kommer från Sundsvall, att testa på något helt annat i livet.

Med en ingenjörsutbildning i bagaget fick han genom kontakter en chans att flytta till Bangkok för att jobba med IT på ett företag som säljer surfingprodukter. Fotbollsskorna lades på hyllan och han har som bäst hållit igång i den lokala korpenserien. Plötsligt fick han en chans som han aldrig hade räknat med. En klubb i den thailändska andraligan sökte försvarare och via en kontakt fick han tag på en agent som löste ett provspel med Customs United FC i den Premier League 2.

Trots att han inte spelat på professionell nivå de sista två åren så lyckades han imponera så pass att klubben ville ha honom. Nu är ett kontrakt undertecknat och svensken är återigen professionell fotbollsspelare.

– Förra året spelade jag lite i Bangkok Casual League, korpen i princip, med Bangkok Vikings som är ett lag med främst skandinaver. En träning och match i veckan, på skoj. Via en lagkamrat där kom jag i kontakt med agent i Thailand som berättade att Customs söker försvarare. Jag gjorde några träningar och två matcher med dem och efter det ville de försöka hitta en lösning för mig att spela med här på heltid.

Vad vet du om klubben och vad håller laget för nivå skulle du säga?

– Jag har inte följt med alls i thailändsk fotboll, trots att jag varit här mycket de senaste två åren. Det har varit ganska skönt att koppla bort fotbollen och fokusera på annat ett tag. Nu får jag se till att uppdatera mig lite. Men än så länge vet jag nästan ingenting om serien eller laget. Vi spelade 2-2 mot Chonburi, topplag i förstadivisonen, förra helgen. Vi har en fin liten arena med bra matta. Det är skönt att komma in på naturgräs, då konstgräset aldrig var någon favorit hemma i Skandinavien. Att komma ut och träna på naturgräs får mig att tänka på de första senioråren med IFK Sundsvall på Baldershov. Nostalgi!

Några andra utländska spelare som sticker ut?

– De får ha fyra utländska spelare. Utöver mig är det japanen Kenzo Nambu och sydkoreanen Yoo Byung-Soo. Den sistnämnde har spelat i Al-Hilal och Rostov tidigare. Båda är väldigt duktiga offensiva spelare. Nu tittar de på en till offensiv spelare innan serien drar igång 15 februari.

Du har inte spelat på två års tid efter att ha lämnat Arendal i norska superettan. Hade du trott att den här chansen skulle dyka upp?

– Om du frågat mig för ett år sedan så hade jag sagt att jag inte VILLE att chansen skulle dyka upp. Det var som sagt skönt att testa ett annat typ av liv, med jobb och lite mer frihet vad gäller resor och så vidare. Men jag har hållit mig i godkänd form fysiskt. Inte med tanke på fotboll, men mer för att må bra vid sidan om jobbet.

Vad är det för lönenivå och hur tänker du kring framtiden?

– För några år sedan sägs det att de kastade pengar efter utländska spelare. Nu är det mer rimliga nivåer. Fotbollsmässigt får vi se hur det utvecklar sig under säsongen. Just nu ser jag det som en kul grej och en chans att komma tillbaka till proffsfotboll och känna efter hur kroppen och motivationen känns.

Du flyttade till Thailand på grund av arbete. Berätta om det, kommer du kunna kombinera?

– Jag kommer fortsätta jobba, även om det blir mindre kontorstid. Jag har ett flexibelt jobb inom IT som jag kan sköta utanför kontoret också.

Är du öppen för att spela i Sverige igen i framtiden?

– Vi får se hur den här säsongen känns först. Högalids IF (division 5, Stockholm) har via mittbacksgeneralen Sam Saidi visat stort intresse vid en framtida Stockholms-flytt. Det är det hetaste spåret just nu...

Lövgrens kontrakt med Customs sträcker sig fram till den sista juni.