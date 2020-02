AVSLÖJAR: Nobbade av MFF:s supertalang - gick för spanjor

Pavle Vagic gjorde succé under våren i Mjällby innan han senare drabbades av skadeproblem i AFC United. MFF-talangen började ju förra året i Mjällby som lån innan han sedermera switchade och gick till AFC United under juli månad.Tio spelade matcher hann det bli i Mjällby och den 20-årige mittfältaren låg bakom mycket av det som skulle räcka till allsvenskt avancemang för Blekingelaget.Det har onekligen varit 18 månader av oviss svängom för vad som anses som ett av Malmö FF:s mest spännande unga namn.I år har han så siktet inställt att på allvar komma till under nye Jon Dahl Tomassons ledning - än så länge emellertid med mindre god lycka. Minimalt med utrymme har det ju blivit sedan dansken tagit över, men Vagic tänker alltså inte i nuläget på ett klubbyte.FotbollDirekt kan idag avslöja att ett namn som 2018 skrev på för 3,5 år på nytt har jagats av allsvenska nykomlingen. Däremot så nobbade Nalic Mjällbys bud - ett Mjällby som nu alltså istället denna eftermiddag visat upp Gif Sundsvalls David Batanero som ett nyförvärv.Både FotbollDirekt och Expressen har tidigare rapporterat om hur Vagic har följts av en klubb som belgiska Anderlecht. Vidare skadade han i januari i fjol knät under ett läger i Florida och nya skadekänningar fick han sedan när han gick till AFC United.Pavle Vagic är en del av det nya spännande Malmö som allt mer kommer fram tillsammans med killar som bland andra Adi Nalic, Anel Ahmedhodzic och Tim Prica.