AVSLÖJAR: Kan spricka mellan Djurgården och KFF - nya alternativet

Dzenis Kozica kom till Djurgården från just Jönköpings Södra inför 2018 års säsong. Från att ha varit ordinarie och en av Jönköpings Södras mest tongivande spelare blev det en helt annan tillvaro i Djurgården.Spel från start i samtliga 30 matcher i allsvenskan med Jönköpings Södra 2017 blev till 12 matcher från start och 16 inhopp under hans första år i Djurgården.Och han hade ännu svårare att slå sig in det andra året i klubben - i Djurgårdens mästarupplaga. Efter åtta inhopp under våren 2019 lånades han efter sommaruppehållet ut till AFC Eskilstuna, där han slutförde säsongen.Där blev det något mer speltid - 15 matcher, varav 13 från start.Nu är han tillbaka i Djurgården efter lånet till AFC Eskilstuna.Kontraktet med Dif går ut sista december 2021. Under vintern fanns uppgifter om att Kalmar FF hört sig för när det gäller Kozica men något mer konkret verkar det inte ha blivit.Nu verkar det dock inte lika självklart med Kalmar för mittfältaren som gjorde nio mål i superettan, två säsonger i följd, 2014 och 2015.FotbollDirekt kan istället avslöja att Jönköpings Södra kan bli ny klubbadress.När FotbollDirekt får tag på sportchefen Kujtim Bala medger han intresset för Kozica men dementerar att kontakter är tagna mellan Jönköpings Södra och Djurgården.- Nej, jag har inte pratat med Bosse Andersson och Bosse har inte pratat med mig, än så länge. Men sedan är det klart att allt kan hända. Det finns en tanke, en koppling och en relation mellan Jönköpings Södra och Dzenis Kozica, så det är klart det är intressant.- Alltså, vi tittar brett som det är just nu och jag skulle säga att det handlar om flera olika positioner, såväl offensiva som annat. Nu har vi en noggrann rekryteringsprocess som vi alltid är noga med och vill låta den ta tid och om Kozica visar sig bli ett alternativ, så är det klart att vi måste titta på honom på samma vis.- I dag finns ingen kontakt men som jag sade, så kan allting hända och det är klart att det handlar om en väldigt fin spelare med stora kvaliteter och som sagt med en koppling till Jönköpings Södra.





