Spanien körde över Portugal i EM-premiären.

4-0 efter första halvlek och portugiserna hade inte en chans.

Matchen slutade 5-0.

Spanien ställdes mot Portugal i det som var båda lagens första match detta mästerskap.



Spanien kommer till turneringen som stora favoriter att ta hem allt.



Till dagens match kommer ett skakat Portugal efter det som varit och är en tung dag för landet.



Herrlagets spelare, Diogo Jota, omkom under torsdagsmorgon efter att ha varit med om en trafikolycka.



Innan matchen hölls en tyst minut för att hedra 28-åringen.



***



När startelvorna kom var det värt att notera att världens bästa damfotbollsspelare, Aitana Bonmatí, sitter på bänken efter sin hjärnhinneinflammation.

Förbundskapten Montse Tomé har också valt att vila flera andra stjärnor, bland annat Salma Paralluelo och målvakten Cata Coll.



***



Matchen hann knappt börja innan Spanien tog ledningen. Två minuter in sätter Esther Gonzalez 1-0 efter en otroligt fin passning av Olga Carmona.



Sju minuter senare var det dags igen. Spanien utökade sin ledning genom Vicky Lopez som var på plats och enkelt kunde lägga in bollen efter en fin passning från Caldentey.



Spanien fortsätta skapa lägen men Portugal höll sig kvar någorlunda i matchen.



Men innan halvtid sprang det iväg. På två minuter gjorde Spanien både 3-0 och 4-0.



Alexia Putellas tog emot bollen perfekt på bröstet, lurade portugisiskan och placerade sedan in 3-0 målet.

Kort efter blev Esther Gonzalez tvåmålsskytt när hon stod på rätt ställe för att få bollen studsande på sig och in i mål.



Den andra halvleken blev en jämnare tillställning när det kommer till målen.



Portugal fick några chanser men lyckades inte få in något mål.



Inte heller fick de hålla nollan i den andra halvleken, för på övertid, i den 93:e minuten gjorde Christina Martin-Prieto 5-0 när hon enkelt nickade in ett inlägg i mål.



Startelvor:

Spanien: Nanclares – Batlle, Méndez, Aleixandri, Carmona – Vicky, Patri, Putellas – Caldentey, González, Pina.

Portugal: Pereira – Fonseca, Gomes, Costa, F. Pinto, Amado – Jacinto, T. Pinto, Norton – D. Silva, J. Silva.