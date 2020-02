Obasi kommer säga nej till allt - vill börja om igen

Chinedu Obasis tredje vända i AIK fick ett trist avslut. I derbyt mot Hammarby i september i fjol fick Obasi kliva av skadad och Gnaget meddelade kort därpå att säsongen var över för anfallsstjärnan. I november så gick sedan AIK ut med att det inte skulle bli någon fortsättning i klubben. Det ettårskontrakt som skrevs i januari 2019 skulle inte förlängas.



Nu är Obasi skadefri - men någon ny klubb blir det inte under vinter eller vår. Istället siktar 33-åringen (34 i juni) in sig på sommarfönstret. Några planer på att ge upp fotbollskarriären har han inte, tvärtom. Men tanken är nu att bygga upp sig ordentligt i vår och sedan hitta ny klubb under sommaren.

– Han kan spela i en eller två säsonger till, han tar hand om kroppen väl. Nu har vi tagit beslutet att vänta till sommaren, vi får se vad som händer då, säger Obasis agent Henry Isaac till FD.

Och spel i Sverige igen är inte uteslutet. Även om det nu inte lär bli AIK igen så är Obasi öppen för att återvända till en svensk klubb. Sverige har blivit lite av ett favoritland för den Bundesligameriterade nigerianen, som ju utöver tre vändor i AIK också har en sejour i Elfsborg (hösten 2018) på CV:et.



Enligt våra uppgifter har förfrågningar kommit in från allsvenska klubbar, men de har fått beskedet att han tänker skriva på något förrän först i sommarfönstret.



– Han har ett starkt namn i Sverige. Inte bara i Sverige utan i europeisk fotboll. Han har spelat för en av toppklubbarna i Europa, spelat så många matcher i Champions League mot lag som Real Madrid och Manchester United. Vi får se vad som händer, säger Isaac.

Chinedu Obasi har totalt gjort 37 allsvenska matcher och 16 mål för AIK (2016, 2017 och 2019) samt tio allsvenska matcher och fyra mål för Elfsborg (2018).