EKWALL - ''Blev till slut för bra för att säga nej till''

Det har gått fem år sedan Abbe Khalili blev ett av de stora namnen när Sverige tog EM-guldet i U21. Året innan hade han lämnat allsvenskan för turkiska Mersin som där efter följts av Gençlerbirliği och Kasimpasa. Med den sistnämnda klubben bröt han i början av januari.Genom åren har Khalili med jämna mellan rum gjort aktuell för allsvenskan, inte minst för Malmö FF för några år sedan.Uppgifterna om Hammarby kom för första gången i förra månaden när Expressen avslöjade att kontakter nu var tagna. Och med Bajen kommer det nu alltså att sluta och en påskrift uppges komma innan veckans slut.Det är en spektakulär övergång som inte kommer långt efter Paulinho som ju presenterades för några veckor sedan och det att pågående förhandlingar med Serge Junior drar ut på tiden.Patrick Ekwall ger här sin syn på att Hammarby nu på nytt agerar på ett större vis i pågående transferfönster.- Det är lite svårt att svara på. Han har gått rätt mycket under radarn i Turkiet under en längre period, sedan han var med i några av Erik Hamréns trupper.- Som så ofta i fotbollen så handlar väldigt mycket om att det uppstår ett läge, som till slut blir för bra för att säga nej till. Jag tror att Hammarby kände att det läget kom nu och att han blir en stark förstärkning i truppen på sikt.- Så som Hammarby spelade förra året är det ju en av de tre mittfältspositionerna.- Alla sportchefer ser om sina kontakter och vårdar dessa. Det är så det fungerar och de har en historia tillsammans. Sedan vet jag inte hur mycket Helsingborgs IF Khalili är egentligen? Han gjorde 14-15 matcher för klubben under ett par säsonger innan han drog till Mersin.- Det får betraktas som intressant. Även om de gärna haft kvar Djurdjic. De har agerat snabbt.