Hemlighetsfull Mets - ''Jag kan inte säga exakt hur, inte i den här intervjun''

Han kom in som ersättare för guldhjälten Robin Jansson inför förra säsongen, och gjorde det så bra att saknaden i stort sett uteblev. Karol Mets hade själv känslan av att han passade perfekt in i sitt nya lag efter den stökiga flytten från holländska NAC Breda.- Jag passade in i gruppen, min spelstil passar det här laget. Mentaliteten också, säger Mets.- Min säsong personligen var bra, även om jag blev trött mot slutet av den och mina prestationer i de sista två-tre matcherna var inte så bra. Men då hade jag spelat i cirka 1,5 år i sträck.- Ja, ibland tjafsar jag med killarna på planen, och det kanske kommer från att jag förväntar mig en hel del av mig själv. Och jag hatar att förlora. Jag gör väldigt mycket för att vinna, säger Mats, och fortsätter:- I dag på träningen så hade jag till exempel en diskussion med en annan spelare om en situation. Det var Budimir Janošević, målvakten. Men det slutade bra, vi var överens hur vi skulle gå vidare.- Svårt att säga en, det finns många bra anfallare. Men den där Malmö-anfallaren var lite annorlunda än de andra. (Markus) Rosenberg, han skiljde sig från mängden, säger Mets.- Han spelade alltid på min blinda sida, så jag kunde inte se honom och han etablerade på så sätt en bra position. Och när de pressade oss så var det som om han stod bredvid mig, så jag fick inte bollen och kunde inte använda mina kvaliteter. Han tog bort mig ur matchen och han gjorde det bra.- Och han är en smutsig spelare. Vi är nog rätt lika, för vi hade också lite diskussioner på planen i några matcher. Men jag rankar honom högt som spelare, och han är en av de bästa jag mött i allsvenskan.- Ja, jag vet. Och jag tycker synd om den spelare i Malmö som ska fylla hans skor. De förväntningarna...- Om man ser till resultaten när det betydde som mest under andra delen av säsongen, så var det när vi tappade poäng mot “mindre” lag. Kalmar FF hemma kostade oss en hel del, när vi förlorade med 1-2, säger Mets.- Det var brytpunkten. Topplagen vann samtidigt som vi förlorade, och vi var plötsligt tvungna att jaga och hamnade under press. Vi tog helt enkelt inte tillräckligt med poäng mot lagen bakom oss i tabellen. Vi måste vara proffsiga och vinna de matcherna.- Jag kan inte säga exakt hur vi kommer att spela den kommande säsongen, men det kommer inte att bli som förra säsongen. Definitivt inte. Du kommer få se ett nytt AIK. men låt oss visa det på planen, inte i den här intervjun.- Ja, det är det jag pratar om. Det är något som ledningen har tänkt på, och vi spelare håller definitivt med. Nu får vi se hur det fungerar under säsongen.- Ja. Jämfört med förra säsongen och denna så ser jag ett annorlunda taktiskt synsätt. Det är den största förändringen.- Främst från ledningen, men spelarna känner samma sak. och det är en väldigt bra kombination.