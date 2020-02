Intervju med LA Times-journalist: "Galaxy kommer vara ett bättre lag"

Kevin Baxter är sportjournalist på dagstidningen Los Angeles Times, och har de senaste tio åren skrivit om de lokala fotbollslagen LA Galaxy och LAFC, samt deras supportrar. Han minns dagen då Zlatan presenterades av Galaxy inför säsongen 2018, och en blank sida sånär som på orden ”Dear Los Angeles, You’re welcome” syntes i tidningen. Det var en glad överraskning för fansen, men Kevin och hans journalistkollegor var inte speciellt förvånade.

– De hade försökt att få honom i tre år. Först när han lämnade PSG, men då valde han Manchester United istället. Sedan, under första säsongen med Manchester, erbjöd Galaxy ett väldigt dyrt kontrakt och då trodde de att de skulle få honom. Men så blev han skadad och de drog tillbaka erbjudandet. Zlatan spelade inte så mycket med United i och med skadan, och efter det året kom han till slut till MLS. Så vi var inte lika överraskade när nyheten väl slog igenom, berättar Kevin Baxter.

I en stad full av kändisar är det dock vanligt att se superstjärnor i idrottslagen, så Zlatans ankomst var inget som tillförde något nytt till Los Angeles i form av stjärnglans. Men han kom med något annat. – Ja, han kom med mycket personlighet. I intervjuer skröt han mycket och höjde sig själv, vilket var väldigt nytt för oss, säger Kevin.

– De flesta amerikanska idrottare är inte såna. De är väldigt ödmjuka och försiktiga när de pratar, och Zlatan var inte något av det.

Gillade supportrarna det då?

– Jag tror att det tog ett tag för dem att vänja sig. Vi är fortfarande, efter två år med honom, inte säkra på hur mycket som var på skämt och hur mycket som var på allvar. Jag tror att de flesta nog känner idag att mycket att det han sade var på skoj, men i stunden visste vi inte riktigt vad som var vilket.

”JAG KOMMER BARA SKJUTA”

Ett av Kevin Baxters starkaste minnen av Zlatan Ibrahimovic var hans första match. Han hade landat på torsdagen före den där lördagen, och det var oerhört varmt i Los Angeles. När den idag 38-årige anfallaren började värma upp längs sidlinjen ekade publiken ”We want Zlatan! We want Zlatan!”. Han blev inbytt i den 71:a minuten och gjorde först ett mål som kvitterade matchen, och fixade sedan segern till sitt nya lag.

– Hans lagkamrater hade inte sett något liknande, de tyckte han var helt otrolig som kom in och vände matchen sådär. Jag minns att Zlatan sade ”Fansen ville ha Zlatan, så de fick Zlatan” efter matchen, säger Kevin Baxter och berättar vidare om deras konversation.

– När Zlatan först fick bollen efter att han blivit inbytt såg han verkligen ringrostig ut. Han hade svårt att kontrollera bollen, han hade en riktigt dålig första-touch. Jag minns att jag frågade honom om det efteråt och han sade; ”ja, när jag fick bollen första gången kunde jag inte dribbla, inte springa, jag kunde inte göra något. Så jag bestämde att nästa gång bollen kommer till mig ska jag bara skjuta. Det spelar ingen roll var på planen jag befinner mig, jag kommer inte försöka dribbla för det går inte. Jag kommer bara skjuta.” Och andra gången bollen kom till honom var han 35 meter från mål och han gjorde precis det han sade att han skulle göra. Han slog till på volley och gjorde mål.

Att Zlatan bidrog till LA Galaxy med offensiv spets och stjärnglans var det alltså ingen som sade emot under hans tid i klubben. Publiksiffrorna gick upp under första säsongen, för att så många ville komma och se honom spela. Kevin Baxter får frågan om han var ännu mer omtyckt när han lämnade för AC Milan två säsonger senare.

– Nej, faktiskt inte. Det blev en rätt bitter stämning under de här åren. Han gjorde 30 mål förra säsongen, tredje flest i ligans historia och flest någonsin av en Galaxyspelare. Men han var inte speciellt populär bland sina lagkamrater. Han kritiserade dem ofta och sade ”så här gör vi inte i Premier League” och ”jag har spelat i PSG, ni skulle inte kunna spela där”. Det är bara det att alla som spelar i MLS vet att de troligtvis inte skulle kunna spela i PSG, och de är okej med det, säger Kevin och tillägger att publiksiffrorna minskade med fem procent under Zlatans andra år.

”HAN KRITISERADE ALLT”

Kevin utvecklar vidare och nämner andra storstjärnor som kommit till MLS. Steven Gerard, Frank Lampard, Wayne Rooney, Robbie Keane, alla vet om att MLS-spelarna inte är lika bra som de i Premier League, men de säger ingenting om det. De kritiserar inte.

– Men det gjorde Zlatan. Han kritiserade allt. Han kritiserade resorna, domarna, lagkamraterna, slutspelssystemet. Och han gjorde det offentligt.

– Lagkamraterna var verkligen redo att säga hej då till honom när förra säsongen var över. Och jag tror fansen kände så också, att visst, han är en jättebra spelare, men vi kommer aldrig bli ett bra lag med honom, för han är ingen lagspelare.

Så du menar att ingen saknar honom?

– Jag tror folk saknar de trettio målen, jag tror de saknar underhållningen. Men jag tror inte de blev ledsna när Zlatan lämnade, många förstod nog att jag skulle lämna. Speciellt efter hans sista match när han pratade om hur MLS behövde honom men att han inte behövde MLS. Folk blev förolämpade av det. Den förre landslagsspelaren var den högst betalda spelaren i MLS historia med sina 7,2 miljoner dollar per år, och förmodligen den bästa som någonsin spelat i ligan. Kevin Baxter imponerades gång på gång av hans oerhörda skicklighet.

– Han är den mest dominanta spelare jag någonsin sett, han kan bara ta över en match. Och Galaxy vann ofta tack vare honom.

Men Zlatan hade inte samma påverkan på staden som han kanske har när han kommer till andra platser, menar Kevin. I Los Angeles är invånarna vana vid att vara omgivna av stora stjärnor.

– Vi hade Kobe Bryant, och när han pensionerades kom Lebron James. Vi har den bästa baseballspelaren genom tiderna, Mike Trout, som spelar för The Angels. Vårt NFL-lag spelade i Superbowl förra året. Och vi har Hollywood. Du kan gå ut på en restaurang här och se Leonardo DiCaprio. LA är en enda stor samling stjärnor.

”LAGET VAR ZLATAN”

Som ersättare till svensken har LA Galaxy tagit in Javier ”Chicharito” Hernández, en av de bästa mexikanska fotbollsspelarna någonsin. I ett samhälle där många har mexikanskt påbrå blev den värvningen väl mottagen av supportrarna.

– Zlatan tog med sig många mål när han försvann, men jag tror fansen är väldigt glada att ”Chicharito” är här istället för Zlatan, säger Kevin.

Tror du att LA Galaxy kommer vara mer försiktiga med att värva så stora stjärnor i framtiden?

– Nej, det tror jag inte. Galaxy är ett stjärnlag. Hela vägen tillbaka till David Beckham, Robbie Keane, Landon Donovan och Ashley Cole. Galaxy måste ha en stor internationell stjärna i laget varje år. Andra lag, som Atlanta United eller Seattle Sounders, de vinner mästerskap utan stora spelare. Om Lakers (basketlag i Los Angeles red. anm.) vinner mästerskap utan en Kobe Bryant eller Lebron James så är fansen inte helt nöjda. De vill se de bästa spelarna. Så Galaxy måste ha en stjärna varje år, tack vare den kulturen.

Efter att för två år sedan ha missat slutspel tog sig LA Galaxy vidare ifjol, men åkte ut i andra rundan. Inför kommande säsong tror Kevin Baxter att laget kommer att nå slutspel igen, och hitta tillbaka till en identitet de saknade under åren med Zlatan.

– Jag tror att det kommer vara ett bättre lag när han är borta och att de kommer spela en mer attraktiv fotboll. Förra året kom inte folk för att se laget utan för att se Zlatan. Laget var Zlatan. Alla de andra spelarna sprang omkring på planen för att ge bollen till Zlatan. Ingen försökte någonsin göra någonting på egen hand. I år tror jag att folk kommer att komma för att se laget spela, inte bara en spelare.

Kommer publiksiffran öka igen nu när han är borta?

– Ja, definitivt. De har redan sålt tusentals biljetter efter att de signade ”Chicharito”.

Tror du att MLS mådde bra av att ha Zlatan i ligan totalt sett?

– Ja, jag tror många höll koll på MLS, för man visste aldrig vad han skulle göra. Så jag tror många kollade på matcher på grund av honom. Och de tre bästa spelarna i världen just nu är troligen Messi, Ronaldo och Zlatan, och en av dem spelade i MLS. Så jag tror absolut att han höjde status på ligan.