Storförlust i Djurgårdens första match

Under eftermiddagen premiärspelade Djurgården för året mot norska Brann och det blev ingen rolig historia för Difs del där det blev förlust med 4-1.

De regerande mästarna väntade länge med att inleda matchspelandet under försäsongen. Det var också ett Brann som visade att de hade spelat ett par matcher redan under försäsongen. Försvarsspelet som var så stabilt under förra året var som bortblåst och det såg rejält skakigt ut.

Brann slog flertalet inlägg i den första halvleken och var lyckosamma gång på gång. Där Bamba kunde rinna igenom på inspelen och sätta dit två tidiga mål. Det första kom via en nick där Tangvik i målet gick bort sig rejält.

2-0 kom snabbt därefter via ett volleyavslut från Bamba. Men efter det tog sig Djurgården in i matchen och fick till en reducering genom Emir Kujovic. Men i samma skede blev både Karlström och Ring skadade.

Det kom även ett tredje mål från Brann i den andra halvleken som återigen var lyckosamma efter inlägg. Koomson fick returen till sig och lyfte in bollen i nättaket.

Det var en rejält irriterad Marcus Danielson som uttryckte sin besvikelse i halvtid i Dplays sändning av matchen.

– Det är för dåligt, vi hänger inte med och de får alldeles för billiga mål, sa Danielson.

I den andra halvleken kontrollerade Dif mycket av bollinnehavet, men Brann försvarade sig skickligt och stängde ute hemmalaget från de intressanta ytorna. De lyckades dessutom sticka upp i en kontring som innebar 4-1 genom Mehnert som rann igenom de blårandigas försvar.

Det slutade också 4-1 och Djurgården åkte på en tung förlust i årets första match. Ineffektiva framåt och ett svagt försvarsspel gjorde det omöjligt att komma åt Brann i dagens möte.





Djurgårdens startelva: Tangvik - Witry, Danielson, Une Larsson, Augustinsson - Karlström, Ulvestad, Walker - Ring, Kujovic, Bärkroth.



Ersättare: Kawawa, Käck, Radetinac, Ajdarevic, Chilufya, Holmberg, Edwards, Tagesson, Pettersson.

Saknas i Djurgården gör Erik Berg, PK Bråtveit, Alexander Abrahamsson och Tommi Vaiho.

Branns startelva: Opdal - Teniste , Rismark, Grøgaard, Koomson, Haugen, Bamba, Acosta, Taylor, Pedersen, Barmen.

Ersättare: Ræstad, Ordagic, Mehnert, Marthinussen, Møller Wolfe, Heggebø, Kvinge.

Så var FD:s liverapportering från Djurgården - Brann

MIN 1: Där är matchen igång! Mohammed Al Hakim är dagens domare.

MIN 4: Mål! Brann tar ledningen direkt. Ett inlägg landar mellan Danielson och Une Larsson och där dyker Bamba upp och stångar in bollen i mål. Tveksamt första ingripande från Tangvik som halkar, vilket ger anfallaren ett öppet mål.

MIN 9: Djurgårdens första chans Witry tar sig fram längs högerkanten och slår så när ett precist inlägg till Kujovic, men Acosta hinner emellan och nickar ut bollen till hörna.

MIN 14: Brann med nytt fint anfall efter ett fint inlägg från högerkanten, men ingen anfallande spelare når upp bollen och istället hamnar bollen utanför straffområdet för ett distansavslut. Dock helt utan riktning den här gången.

MIN 20: Djurgården har tagit sig in i matchen med mer bollinnehav än första tio minutrarna dock utan att skapa några farliga målchanser. Jämn match för tillfället. Augustinsson bröt sig loss på vänsterkanten efter ett fint anfall hela vägen, men sista inspelet sitter inte på en frispringande Kujovic.

MIN 22: Ajajaj Jesper Karlström drar till med ett vänsterskott och får rejält ont i knäet. Han kliver direkt av och ersätts av Astrit Ajdarevic. Tråkiga nyheter för den så populäre Karlström i djurgårdsled.

MIN 25: Mål! Brann passar på när Djurgården är en man kort för att Ajdarevic inte kommit in i spel ännu. Återigen perfekt inlägg från högerkanten och Bamba är tvåmålsskytt när han placerar in volleyavslutet mellan benen på Tangvik.

MIN 30: Nästa skada Ring kliver av efter en duell med Acosta. Oklar status på honom också när han ligger utanför planen. Han ersätts av Edward Chilufya.

MIN 32: Trots en man mindre på banan reducerar Emir Kujovic med ett halvvolleyavslut vid straffområdeskanten. Snyggt mål av Kujovic. Samtidigt kommer Chilufya in i spel

MIN 34: Kujovic vinner bollen ner till Walker som sätter den direkt i djupled mot Bärkroth som så när springer sig fri. Hans avslut täcks dock och bollen räddas upp precis innan mållinjen.

MIN 38: Brann fortsätter att skapa alla sina målchanser via inlägg. Danielson bryter dock inlägget med en nick, men mot eget mål och bollen seglar över Tangvik, men den landar på ovansidan nätet.

MIN 41: Bra anfall igen av Djurgården som tar sig runt på vänsterkanten när Chilufya och Augustinsson kombinerar sig fram. Inlägget går till Bärkroth, men hans avslut går strax utanför.

MIN 43: Återigen tar sig Djurgården fram på vänsterkanten. Bollen landar hos Chilufya som drar till med ett tungt volleyavslut som dock blockerades på sista Brann försvarare.

MIN 45: Mål! När Djurgården dominerat matchen totalt sticker Brann upp och efter ett inlägg släpper Tangvik en billig retur ut till Koomson. Han lägger enkelt in bollen i mål.

MIN 45+3: Där blåser Al Hakim av den första halvleken. En underhållande halvlek offensivt sett. Två försvar som har stora problem med de anfallande lagen.

Andra halvlek:

MIN 46: Andra halvleken igång och det är en rad byten som görs. In i Dif kommer Edwards, Radetinac debuterande Holmberg och Elliot Käck. Av gick Witry, Augustinsson, Kujovic och Ulvestad.

MIN 50: Fint anfall från Djurgården igen som hittar ner till Chilufya på vänsterkanten. Han spelar in bollen till Ajdarevic utanför straffområdet, men hans avslut går tätt över ribban.

MIN 53: Koomson löper sig förbi Danielson enkelt till ett friläge, men Tangvik får tillslut göra en räddning som inte resulterar i mål. Istället hörna för Brann som blir farlig, men tillslut får Dif undan bollen.

MIN 59: Chilufya är aktiv på vänsterkanten och bryter sig in i straffområdet för ett avslut. Bra kraft i det, men precisionen saknades och skottet gick en bit över.

MIN 62: Dubbeltbyte för Brann. Tvåmålsskytten Bamba och Teniste kliver av och ersätts av Mehnert och Kvinge.

MIN 67: Mål! Brann utökar ledningen. Inhoppande Mehnert får en kanonstart och rinner igenom Djurgårdens försvar och chippar enkelt in lagets fjärde mål. Samtidigt kommer Oscar Pettersson in istället för Nicklas Bärkroth.

MIN 73: Brann med nytt bra läge när inhoppande Kvinge får ett friläge, men avslutet går en bit utanför. Samtidigt gör Brann ännu ett byte när Möller Wolfe byts in.

MIN 79: Fint anfall från Djurgården som tar sig runt på högerkanten nu istället mycket tack vare att Chilufya bytt kant. Radetinac inlägg går fram till Holmberg, men hans avslut går på Brann-målvakten och stoppas. En av de stora skillnaderna i dagens match är att Opdal fått hjälp från sitt försvar och inte gjort några misstag.

MIN 85: Djurgården fortsätter att försöka, men Brann är väldigt kompakta och packar ihop laget skickligt i försvarsspelet, så att Dif tvingas till utsidorna.

MIN 90: Walker är nära att reducera för Djurgården, men hans avslut går precis utanför Opdals högra stolpe. I nästa anfall vill Chilufya ha straff, men Opdal gör det bra och bryter hans genombrott genom att bara träffa bollen.

MIN 93: Där blåser Mohammed Al Hakim av matchen norrmännen besegrar Djurgården med 4-1.