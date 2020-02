Wolfsburg duckar - ängsligt om MFF idag i tyska Bild

På torsdag står Wolfsburg som motstånd i sextondelsfinalen av Europa League för Malmö FF och det är ett Wolfsburg som tog sig bekvämt vidare till slutspel i höstas efter att ha ryckt ifrån franska Saint Etienne och ukrainska Oleksandria tidigt i gruppspelet. Tillsammans med Mikael Lustigs Gent ryckte de ifrån de övriga lagen tidigt och gick vidare ur gruppen med sju poängs marginal ett efter belgiska Gent som var det enda laget som besegrade tyskarna under gruppspelet.

I Bundesliga har det dock inte gått lika bra som under förra säsongen där det blev en sjätteplats. De är fast förankrade i mitten av tabellen med framför allt problem med målskyttet.

Den stora målskytten heter Wout Weghorst och kom trea i skytteligan under förra säsongen. I år har det inte blivit samma häng på skytteligatoppen, men ändå har han stått för över en tredjedel av målen i ligan med sina tio av 28 gjorda mål. Det är en stor anfallare som nästan två meter lång är ett hot på framför allt fasta situationer. Och så sent som i helgen stänkte han in ett hattrick mot Hoffenheim efter dubbla straffmål.

Men trots allt vill inte Wolfsburgspelarna hävda att de är favoriter mot Malmö FF utan skjuter gärna över pressen till skåningarna eftersom de kunnat fokuserat på uppgiften under en längre tid.

– Det kommer bli en svår uppgift. Jag tycker inte att vi är favoriter. Med Salzburg hade vi ibland en match i Europa League som vår första match. Det var verkligen obekvämt. Men Malmö har haft flera månader på sig att förbereda sig för en match. Jag ser inte det som en fördel eller som en nackdel, säger Wolfsburgmittfältaren Xavier Schlager till Bild.

Wolfsburg har inte radat upp titlar under sin historia, men en Bundesliga-titel har det blivit. Det var säsongen 08/09 som de överraskade de tyska storklubbarna rejält. Där en spelare som Edin Dzeko figurerade. Det har funnits en hel del profiler som spelat i Wolfsburg under åren. Utöver Dzeko har stjärnor som Kevin De Bruyne och Julian Draxler figurerat i klubben.

Men klubbens säsong i år har verkligen inte imponerat och enligt tyska medier lever tränaren Oliver Glasner farligt. Vid uttåg mot Malmö FF riskerar han att få sparken. Så det är ett pressat lag som ställs mot skåningarna hemma på Volkswagen arena. Hemmastadion är en av Bundesligas minsta och tar endast in 26 000 åskådare under Europamatcher.

På torsdag klockan 21:00 spelas alltså första mötet av två mellan Malmö FF och Wolfsburg. 5000 Malmö-supportrar uppges göra resan till Tyskland och den med tyska mått mätt lilla staden Wolfsburg med 126 000 invånare.