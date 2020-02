AVSLÖJAR: AIK tar afrikanske talangen

OLA GUSTAVSSON - OLIVER BEIJER

Det har gått några veckor sedan det blev känt att AIK tar in 18-årige anfallaren Suffian Kalokoh från Sierra Leone på provspel. Han kom närmast från Bo Rangers FC i hemlandet, ett ställe han varit utlånad till från AIK:s samarbetsklubb AIK Freetong.Debuten för AIK skedde mot Gif Sundsvall i en match sista fredagen i förra månaden där han fick komma in i slutet av matchen.Den afrikanske talangen har sedan rest med AIK ner till Marbella och deltagit under det utlandsläger som bland annat gav oavgjort mot ryska toppklubben Rostov. Ett efterlängtat formbesked för AIK:s sportsliga ledning - och ett möte där Kalokoh på nytt byttes in och ett fortsatt bra intryck på AIK:s sport.I dag kan så FotbollDirekt avslöja att AIK nu enligt FotbollDirekts källor, bestämt sig för att satsa på tonårstalangen och ett kontrakt uppges nu skrivas på inom de närmaste dagarna med 18-årige talangen. Enligt FD:s uppgifter så är AIK muntligen överens med AIK Freetong, samtidigt som spelaren vill till AIK.Kalokoh är en spelare som har hunnit debutera för Sierra Leones a-landslag och han är där i delad skytteligaledning i landets högstaliga.Den unge anfallaren har ett starkt anseende i hemlandet - så starkt att han även har jämförts med Inters Lautaro Martinez av Freetongs rådgivare Chernor Musa Jalloh.Mathias Lühr var FotbollDirekts utsände under AIK:s träningsläger i Marbella och han är imponerad av 18-åringen.– Han gjorde ett intressant inhopp mot Rostov och man kan se att han har något. Samtidigt som det syns att han är väldigt lugn, anser Lühr som kom tillbaka till Sverige under gårdagen.AIK har tidigare en stark historia nere i Sierra Leone med väldigt lyckosamma värvningar därifrån i form av Mohamed och Tetteh Bangura, samt även Alhassan “Crespo” Kamara.