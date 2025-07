Officiellt: Smárason ny sportchef i Hammarby

Arnór Smárason blir ny sportchef i Hammarbys damlag.

Därmed återvänder han till klubben – men i en ny roll.

– Det känns väldigt bra att vara tillbaka, säger han i ett uttalande.





Hammarbys damlag får en ny sportchef, detta efter att Johan Lager lämnat.



Det är Arnór Smárason som kliver in i rollen.



Smárason har tidigare spelat i Hammarby. Han kom till klubben 2016 och tillbringade 2,5 år i grönvitt.



I vintras avslutade han fotbollskarriären och har sedan dess varit fotbollschef i Valur.



Men nu är han alltså tillbaka i Hammarby. Han kliver på sitt nya uppdrag den 14 juli.



– Det känns väldigt bra att vara tillbaka. Damerna har tagit stora kliv de senaste åren och mycket av det man för några år sedan bara kunnat drömma om är i dag verklighet. Vi ska fortsätta på den utvecklingskurvan och jag hoppas kunna bidra med ett engagerat och nyfiket ledarskap samt gedigen erfarenhet från både klubben och sporten, säger Arnór Smárason och fortsätter:

– Hammarby är på en spännande resa och jag är väldigt glad att jag ska få vara med och bidra.



Hammarbys tekniska direktör, Adrian von Heije:

– Vi är väldigt glada över att Arnór vänder tillbaka. Redan under tiden som spelare gjorde Arnór ett stort avtryck i Hammarby som en given kultursättare och en varm och omtänksam person. Dessa egenskaper är centrala i ett modernt ledarskap.

– Utifrån sin ledarroll i Valur har Arnór visat prov på en strategisk övertygelse, en vilja att själv lära och utvecklas, och en skicklighet i både det individuella och kollektiva ledarskapet. Vi har under en lång tid haft diskussioner om en gemensam framtid, och det är tydligt att Arnór delar Hammarbys syn på klubbdrift. Vi är övertygade om att Arnór är rätt person att leda vår damverksamhet in i en spännande framtid, säger von Heijne.