Lämnade för Indien i januari - nu uppges han aktuell för AFC Eskilstuna

I januari skrev Simon Lundevall på för indiska NorthEast United. Enligt GT ska det bara ha varit ett kontrakt till mars med option på ännu ett år.

Nu ser det inte ut att bli någon fortsättning för mittfältaren som gjort fyra matcher med laget. De ligger näst sist i indiska ligan. Fotbollskanalen uppger nämligen att den tidigare Elfsborgsspelaren är aktuell för AFC Eskilstuna.

– Det kan jag inte bekräfta. Det är en bra spelare och vi vill få in flera spelare. Jag vill inte avslöja något just nu. Det kanske är en eller två spelare som kommer in. Vi är ganska försiktiga innan vi går ut med något. Spelaren ska också passa vår filosofi. Men om ett par veckor är vi klara med våra värvningar, vi har flera kandidater som vi följer och jag tror det kan bli ett eller två namn till innan vi är klara, säger AFC:s ordförande, Alex Ryssholm, till Fotbollskanalen.

Lundevall spelade tillhörde Elfsborg i fem år och gjorde 19 mål på 138 matcher för Boråsklubben.