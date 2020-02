Pekings formbesked inför cupen - tyngre för Elfsborg

Efter senaste helgens tjuvstart av svenska cupen med Malmös kross av Syrianska är den stora premiären av svenska cupens gruppspel först kommande helg.Lagen genrepar för fullt inför cupspelet och på tisdagskvällen var IFK Norrköping, Jönköpings Södra och Elfsborg i farten.Norrköping och Jönköpings Södra mötte varandra, medan Elfsborg hade norskt motstånd i form av Odds BK.Efter en trevande första halvlek som slutade 0-0 i den förstnämnda matchen och där Norrköping inte kom till några enorma målchanser lossnade det desto mer i den andra halvleken.Redan sex minuter in på densamma höll sig lånet från West Ham sig framme och gjorde 1-0 och sedan låg han också bakom 2-0-målet med ett inspel från vänster som Christoffer Nyman mötte och avslutade med en projektil högt i målet i den 68:e minuten.Och någon som inte ville vara sämre när det gäller snygga mål var Simon Thern som krutade in 3-0 från strax utanför halvcirkeln utanför straffområdet i den 74:e minuten.I den sista matchminuten gjorde Moustafa Zeidan ett reduceringsmål för Jönköpings Södra.Ett positivt besked ändå för IFK Norrköpings manager Jens Gustafsson.****Elfsborg såg ut att ha något bra på gång mot Odds BK i sitt genrep.Laget gick fram till 2-0 efter mindre än en halvtimmes speltid.Christopher McVey gjorde 1-0 och det andra målet gjordes av den så omskrivna 17-årige talangen Jacob Ondrejka som med ett fint solonummer från mittfältet på egen hand placerade in bollen mellan benen på Odds keeper.2-0 hade Elfsborg med sig in i den andra halvleken men i mitten av densamma, efter dryga timmens spel totalt gjorde Odd både 1-2 och 2-2 inom loppet av fem minuter.- Det är frustrerande när vi spelar så bra i första halvlek. Jag vet inte om det hade med byten att göra... Men vi har en så pass bra trupp så det är en besvikelse, när vi har ett grepp om dem, säger Jesper Karlsson till GT Även Jesper Karlsson har varit extra mycket i ropet den senaste tiden, då han så sent som på tisdagen sammankopplades med en flytt till MLS och Montreal Impact i Borås Tidning - Jag har fokus här och nu. Sedan får det skrivas hur mycket det vill. Det har inte hänt någonting, säger Jesper Karlsson till GT.