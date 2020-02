AIK föll klart mot superettanykomlingen

Sista matchen för AIK inför tävlingssäsongen. Superettannykomlingen Akropolis väntade på Grimsta, och det var en AIK-trupp till stor del bestående av juniorer. FotbollDirekt rapporterade live från matchen som Akropolis vann med 3-0.

AIK är tillbaka från träningslägret i Marbella. En imponerande insats mot kvalificerat motstånd där (1-1 mot ryska ligatrean Rostov), och nu på papperet klart enklare kombattanter i superettannykomlingen Akropolis.

AIK vilade den stora majoriteten av a-truppen och luftade istället en rad spännande juniorer. A-lagsspelare som spelade mot Akropolis: Budimir Janosevic, Rasmus Lindkvist, Stefan Silva, Robert Lundström, Heradi Rashidi och Eric Kahl. Matchen spelades 3 gånger 30 minuter...

HÄR FÖLJER FOTBOLLDIREKTS LIVERAPPORTERING FRÅN AKROPOLIS - AIK

1 MIN: Matchen igång!



2 MIN: AIK med boll inledningsvis, Silva försöker hitta fram till en medspelare men missförstånd och Akropolis vinner bollen.

3 MIN: Hörna AIK, spelas kort av Rashidi, men inspelet bryts sedan och Akropolis vinner boll.

4 MIN: Frispark i intressant läge Akropolis, lyfts in men AIK kan ta bort...

5 MIN: Fin crossboll från Engberg över till vänsterkanten och Kahl, han kommer ner på kortlinjen och spelar in bollen, täcks till hörna AIK. Hörna på nytt men resultatlös och Akropolis vinner boll.

8 MIN: Matchens första riktigt heta målchans, fin aktion Nekrouf i Akropolis, han kommer in i banan och avlossar med vänstern, ett skott som Janosevic klarar till hörna med vissa problem. Plockar sedan hörnan.

10 MIN: Hörna Akropolis, gamla Djurgårdsbekantingen Rubio Sivodedov lyfter in och nick från nära håll men högt över.

13 MIN: Lindkvist får boll till vänster mitt på Akropolis halva, laddar bössan men skottet både utanför och över.

15 MIN: Akropolis har kommit in i det väldigt bra efter några inledande AIK-minuter. Intressant spelare i Lamine Nekrouf som varit mycket aktiv.

17 MIN: Bra möjlighet AIK, fin boll ut till vänster och Kahl som kan ta avslut men fintar och spelar sedan inåt, bollen till Sainte men han försöker med en fint för mycket och bollen till inspark Akropolis.

20 MIN: Nästan-läge Akropolis, inspel från vänster och det är nära att Nekrouf når fram till bollen i perfekt läge i boxen, men hålls bort och sedan kan AIK ta bort bollen.

22 MIN: Ny bra målchans Akropolis - snabbt inkast mot Pontus Åsbrink som smugit in bakom AIK:s backlinje, fri i högerläge drar han till men rakt på Janosevic.

24 MIN: Hörna Akropolis, AIK tar bort bollen men Akropolis behåller tryck, Nekrouf har skottläge men fintar skott och försöker lägga i djupet på medspelare... Janosevic kvickt ute och roffar åt sig bollen.

25 MIN: Hakim Ali har gjort sig illa. Ser ut att bli byte AIK...

26 MIN: Verkar som att Hakim Ali kan fortsätta. Talangen som fick a-lagsdebutera nyligen fick kliva av men har nu kallats in igen.

29 MIN: Lågt inspel från vänsterkanten AIK, Akropolis tar bort.

30 MIN: Lundström i bra läge till höger för AIK, letar efter Silva i boxen men Akropolisben emellan... 1 minuts tillägg...

PAUS: Domaren blåser av, kortare paus nu inför "andra perioden". AIK har haft vissa problem mot Akropolis som hittat ytor både framför och bakom Gnagets backlinje. Märks att det här är en AIK-elva som inte spelat ihop tidigare. Några fina AIK-intentioner till att hitta på saker framåt men man har inte hittat fram till någon rejäl målchans. Finns ytor på bägge kanter och det har funnits fina inspelslägen men kvaliteten har inte funnits där.

SPELET IGÅNG IGEN!

32 MIN: Ser inte ut att vara några byten gjorda utan samma elva. AIK med boll inledningsvis.



33 MIN: MÅL! Hörna Akropolis, nickas bort av Tihi men Akropolis kommer i andravåg, ner på kortlinjen och inlägg mot Jens Jacobsson som kommer med fart och trycker in bollen på volley, otagbart för Janosevic.

34 MIN: Nära friläge Nekrouf efter att Akropolis vunnit boll på mitten och många AIK-spelare på väg framåt. En dålig förstatouch och Janosevic kan komma ut och plocka åt sig bollen.

37 MIN: Ny bra chans Akropolis - Rubio Sivodedov får tid och yta utanför straffområdet, AIK helt utan organisation där... han kan ladda vänstern vid boxgränsen, bra pressat skott men mycket fin räddning Janosevic! Hörnan blir resultatlös för Akropolis.



51 MIN: Vi är tillbaka efter ett litet avbrott. Ställningen är alltjämt 1-0.



54 MIN: Lindqvist hos Akropolis med en boll i djupled men Janosevic är ute och plockar ned bollen.

55 MIN: Kort hörna av AIK som blir resultatlös.

57 MIN: AIK ser ut precis som i tidigare träningsmatcher - mycket bollinnehav men kommer till få målchanser.

58 MIN: Akropolis sticker upp i ett anfall och Linus Mattsson är det som tar avslutet - i burgavelns utsida.



60 MIN: Robert Lundström tar sig in i Akropols straffområde, spelar in bollen snett in framför målet. Akropolis rensar ut till hörna.

PAUS: AIK pressar högt och har mycket bollinnehav men kommer aldrig till några bra avslut. Akropol har stuckit upp i några möjligheter som känts betydligt vassare än AIKs

61 MIN: Spelet är igång. AIK har bytt ut samtliga A-lagsspelare som var med från start förutom målvakten Janosevic. Renodlat U19-lag bland utespelarna.

62 MIN: MÅL! Akropolis kommer upp i ett anfall och Cesar Weilid är det som skjuter in bollen distinkt förbi Budimir Janosevic som dock går åt rätt håll men får ändå inte tag på bollen.

69 MIN: Inlägg från vänster som ställer lite problem för Akropolis måvlakt Samuel Brolin men han reder ut det och rensar bort bollen.

70 MIN: Inlägg från höger av Akropolis som Janosevic är ute och greppar.

75 MIN: Inte så mycket chanser från båda lagens sida. Mycket spel på mittfältet och det är en del tuffa tag emellanåt.



77 MIN: Vasic tar bollen av AIK-försvararen Oliver Johansson som inte räcker till fysiskt, skär in i straffområdet från vänster men skottet går högt över.

81 MIN: AIK kommer till ett avslut när Gustav Bruzelius skjuter men samtidigt halkar i skottögonblicket och Akropolis keeper kan ta bollen i famnen.



84 MIN: Nära mål för AIK efter en hörna där en AIK-spelare dribblar sig in i Akropolis straffomårde och spelar in den framför målet men Maxim Sainte får inte kontroll över bollen och den går till slut högt över Akropolis-målet.

89 MIN: Frispark för Akropolis tio meter utanför straffområdet till höger. Bollen slås in mot AIKs straffområde men den går för långt och AIK kan rensa bort.

90 MIN: MÅÅL! Nikola Vasic vinner en löpduell mot Tihi och skjuter tidigt i straffområdet. Bollen går stolpe in till 3-0.

MATCHEN SLUT

AIK:s elva: Janosevic - Lundström, Tihi, Karlsson, Lindkvist, Rashidi, Sainte, Hakim Ali, Kahl, Engberg, Silva

Truppen:

Målvakter: Budimir Janosevic, Kyriakos Stamatopoulos



Utespelare: Rasmus Lindkvist, Stefan Silva, Robert Lundström, Heradi Rashidi, Eric Kahl (samtliga från a-truppen). Robin Tihi, Axel Karlsson, Maxim Sainte, Abdi Hakim Ali, Robin Sundgren, Oliver Johansson, Joe Mendes, Gustaf Bruzelius, Noa Ersa Engberg, Emil Westman, Samuel Dahl, Noah Tesfai (samtliga från u-truppen).

Matchen sänds i SolidSport.