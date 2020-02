Allt om lördagens cupmatcher: Moder natur blåste bort målbur

Svenska cupen fortsatte på lördagen med nya matcher efter Malmö FFs tjuvstart förra helgen. FotbollDirekt summerar här upp det som hände under lördagen i grupperna som var i farten.

Ett gäng allsvenska lag var i gång på lördagen och samtliga vann sina respektive matcher. Svårast hade nykomlingen Mjällby som hade underläge i halvtid borta mot Sandvikens IF. Med hjälp av en kraftig medvind kunde dock laget vända underläge till seger. Kommer skrällarna på söndagen i stället?

1-0 (18) Emir Kujovic, 2-0 (23) Emir Kujovic, 3-0 (31) Kalle Holmberg, 3-1 (43) Kerfala Cissoko, 3-2 (78) Gustav Berggren.Martin Strömbergsson.7 047.

Djurgården avgjorde matchen redan efter den dryg halvtimmes spel genom två nickmål av Emir Kujovic. Nyförvärvet Kalle Holmberg presenterade sig också inför hemmapubliken, då han gjorde 3-0 efter att Kujovic nickat fram bollen till honom. Dalkurd kom tillbaka in i matchen via två mål, då Djurgården gick ned i kvalitet i den andra halvleken.



Sandvikens IF - Mjällby 1-3 (1-0)

Målen: 1-0 (35) Leo Englund, 1-1 (61) Eric Björkander, 1-2 (80) Jacob Bergström, 1-3 (90+4) Taylor Silverholt.

Domare: Johan Krantz.

Publik: 439.

Moder natur var en av faktorerna som påverkade matchbilden här. Sandvikens IF med medvind i den första halvleken tog ledningen på ett av lagens få anfall i matchen. Mycket boll för Mjällby men svårt att få grepp om bollen. I den andra halvleken stoppades spelet med tio minuter kvar, då Sandvikens mål blåste omkull (!) och i väg. I den hårda vinden kunde Jacob Bergström nicka in 2-1 och på tilläggstid fastställde Taylor Silverholt 3-1.



Tabell:

Mjällby 1 1 0 0 3-1 3 (+2)

----------------------------

Djurgården 1 1 0 0 3-2 3 (+1)

Dalkurd 1 0 0 1 2-3 0 (-1)

Sandvikens IF 1 0 0 1 1-3 0 (-2)



Grupp 7:

Sollentuna - Sirius 1-8 (1-6)

Målen: 0-1 (5) Axel Björnström, 1-1 (9) Taha Abdi Ali, 1-2 (18) Jonas Lindberg, 1-3 (24) Jonas Lindberg, 1-4 (31) Elias Andersson, 1-5 (33) Jonas Lindberg, 1-6 (44) Sefano Holmquist Vecchia, 1-7 (56) Stefano Holmquist Vecchia, 1-8 (74) Jonas Lindberg.

Domare: Fredrik Hansson.

Publik: 349.

Även här bjöd Moder natur inte på de bästa förhållandena. Jonas Lindberg stod för fyra fullträffar och hade inte Elias Andersson skruvat en hörna rakt i mål i den 31:a minuten hade Lindberg gjort ett äkta hattrick. Sirius var på ett rejält spelhumör och det var tydlig divisionsskillnad mellan lagen.



IFK Göteborg - Västerås SK 2-0 (2-0)

Mål: 1-0 (12) Giorgi Kharaishvili, 2-0 (27) Robin Söder

Domare: Kristoffer Karlsson.

Publik: 2 511.

Två försvarsmisstag från Västerås SK gav två mål för IFK Göteborg i den första halvleken. Blåvitt hade därefter kontroll på matchen och Tobias Sana hade ett par chanser att göra ytterligare mål framåt. VSK pressade Blåvitt-försvaret emellanåt till misstag men förmådde inte att utnyttja dessa.



Tabell:

Sirius 1 1 0 0 8-1 3 (+7)

-------------------------------

IFK Göteborg 1 1 0 0 2-0 3 (+2)

Västerås SK 1 0 0 1 0-2 0 (-2)

Sollentuna 1 0 0 1 1-8 0 (-7)



Grupp 8:

Elfsborg - Brage 3-0 (1-0)

Målen: 1-0 (28) Per Frick, 2-0 (55) Jesper Karlsson, 3-0 (56) Per Frick.

Domare: Kaspar Sjöberg.

Publik: 764.



Elfsborg tog till vara på de chanser som uppstod. Per Frick gick i den 28:e minuten till väders och nickade in 1-0. 2-0-målet av Jesper Karlsson var riktigt snyggt när han snurrade upp en försvarare och därefter tryckte upp bollen i nättaket. Bara minuten senare hittade Simon Olsson fram med bollen till Frick som gjorde sitt andra mål för dagen.



Oskarshamn - Örebro 1-4 (0-1)

Målen: 0-1 (33) Nordin Gerzic, 0-2 (51) Jake Larsson, 0-3 (61) Robin Book, 1-3 (77) Macpherlin Dudu, 1-4 (89) Erik Björndahl, straffspark.

Domare: Joakim Östling.

Publik: 320.

Klasskillnad mellan lagen, där det också blev ett avbrott i matchen på grund av hård vind. Men matchen kunde ändå slutföras. Oskarshamn med ett sent reduceringsmål men kunde aldrig egentligen störa Örebro, där Erik Björndahl fastställde 4-1 på en straffspark i den näst sista matchminuten.



Tabell:

Örebro 1 1 0 0 4-1 3 (+3)

----------------------------------

Elfsborg 1 1 0 0 3-0 3 (+3

Oskarshamn 1 0 0 1 1-4 0 (-3)

Brage 1 0 0 1 0-3 0 (-3)