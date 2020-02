Trots premiärsegern i cupen: "Under all kritik"

Djurgården spelade bländande under den första halvtimmen och gick fram till 3-0. Då fick hemmapubliken se den nivå som regerande mästarna kan prestera.Men en Dalkurd-reducering i slutet av första halvlek skulle ge ny nerv åt matchen, skulle det visa sig.I den andra halvleken skapade Djurgården knappt någon rejäl målchans under den första halvtimmen.- Första halvlek är det perioder som är godkända. Våran andra halvlek är dålig från Tommi (Vaiho, målvakten, red.anm) och hela vägen fram, säger Kim Bergstrand till CMore efter matchen.Framförallt var Bergstrand inte alls nöjd med den kvalitet som Djurgården visade upp i den andra halvleken.- Lite bättre kvalitet och beslutsfattande än vad vi visade i andra halvlek idag måste vi ha om vi ska ha en rimlig chans att göra en bra säsong.Djurgården möter Sandvikens IF på bortaplan i Göransson Arena nästa helg. Det av Pelle Olsson tränade SIF hade 1-0 mot Mjällby men förlorade med 1-3 till slut. Det gör att Djurgården vid en seger mot Sandviken skaffar sig en bra möjlighet att nå kvartsfinal i den sista cupmatchen mot Mjällby om två veckor som ser ut att bli helt avgörande.