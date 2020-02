Bajen, Djurgården och AIK mot afrikansk trippel - bilden av Amoo, Banda och Kalokoh

Samtliga tre 08-klubbar har genom åren varit lyckosamma med afrikanska värvningar. För såväl AIK som Hammarby och framför allt Djurgården har det blivit mångmiljonbelopp in på kontona för spelare man hämtat billigt från afrikanska länder.

Suffian Kalokoh är det som AIK har på sin radar och som var med på lagets träningsläger i Marbella. Han är 18 år gammal och spelar helst som anfallare. Han kommer från Sierra Leone, varifrån AIK tidigare haft framgångsrika spelare som Mohamed Bangura och Ibrahim Bangura.

Han har dock inte fått speciellt mycket speltid under försäsongen men det han visat upp har varit lovande. Han har tillhört AIKs samarbetsklubb AIK Freetong till vilka han varit utlånad från Bo Rangers. Där har han han gått bra och han är för närvarande i delad skytteligaledning i landets högstaliga. Kalokoh har dessutom hunnit a-landslagsdebutera för Sierra Leone. Han jämförs dessutom med Inters Lautaro Martinez.

FD:s Mathias Lühr följde AIK på plats under träningslägret i Marbella. Han är försiktigt positiv till Kalokoh som en långsiktig värvning för AIK:

- Kalokoh är bara 18 år gammal och långt ifrån någon home run ännu. Under träningarna jag såg i Marbella så var det inget som direkt stack ut, men heller inget som var dåligt. Däremot så gillade jag inhoppet mot Rostov, ett tungt ryskt lag, där man kunde skönja ”någonting” i hans spel, säger Lühr.

– Hur detta utvecklas i AIK återstår att se, men jag skulle säga att Kalokoh är en spännande spelare men långt ifrån färdig. Ett projekt, helt enkelt.

***

En resa till Kapstaden och Djurgårdens träningsläger blev det för Emmanuel Banda. Och det var en resa han inte gjorde förgäves. På lördagen presenterades den 22-årige zambiern med Chililabombwe som födelseort. Han är en mittfältare med offensiva egenskaper och har redan hunnit bekanta sig med europeisk fotboll och har spelat i Portugal, Belgien och Frankrike. Sommaren 2017 fick han hoppa in under matchens sista 20 minuter i Europa League-kvalmatchen mellan KV Oostende som han tillhörde då och Olympique Marseille. Han gjorde inget mål men hann dra på sig ett gult kort under tiden han var inne på planen. Banda står noterad för totalt 24 matcher i den högsta belgiska ligan med KV Oostende, vilken är klubben han senast representerat.

FD:s Lennart Sandahl var på plats i Sydafrika och Djurgårdens träningsläger där. Han tyckte mycket om det han såg av denne Banda:

– En ganska komplett central spelare. Offensivt skicklig, en bra vänsterfot, gillar att komma till avslut. Bra bollkontroll och speluppfattning och så verkar det vara en trygg person också. Pratar bra engelska också. Som Bosse sa "jobbet är gjort". Han har varit i Europa ett tag, behöver inte skolas in på samma sätt. Positivt för Chilufya också som får en nära vän och landsman i truppen, säger Sandahl.

***

Hammarby har de senaste åren haft framgång med afrikanska spelare i form av Joseph Aidoo och Kossounou Odilon. Och efter Aidoo kan nu Amoo med förnamnet Akinkunmi, bli nästa afrikanske spelare som får sitt genombrott. Han är 17 år och har spelat U17-VM för Nigeria. Amoo stannar till slutet av mars månad innan han bestämmer sig för om det blir spel i Sverige eller inte. FotbollDirekt skrev häromdagen att klubbar som Paris SG, Real Madrid, Atletico Madrid och Bayern München alla funnits på tapeten för Amoo.

– Jag har uttalat mig så många gånger om honom. Han är scoutad i åtta länder och tre världsdelar. Jag har sett honom tillräckligt, jag lovar. Men jag tror att oavsett vem du frågar så får du nog samma svar, om du frågar Stefan Billborn eller Muamer Tankovic... de kommer nog säga att det är en riktigt talangfull spelare med fina kvaliteter, säger Hammarbys chefsscout Mikael Hjelmberg till FotbollDirekt.se.