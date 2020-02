HIF ratar provspelare "Ingen möjlighet att erbjuda kontrakt"

Karic som tillhör Genoa men som är utlånad till Avellino i Serie C letar en ny klubb, då han har ett utgående kontrakt med Genoa och hade en förhoppning om att den klubben skulle vara Helsingborg.Enligt Helsingborgs tränare Olof Mellberg fanns det en liten osäkerhet på vad den 20-årige mittfältaren skulle kunna tillföra.- Han har inte heller spelat så mycket seniorfotboll överhuvudtaget egentligen. Det är en spelare vi tyckte såg spännande ut, men lite svårbedömd. Det gör också att det inte riktigt är den profilen vi har plats för just nu, säger Mellberg till Fotboll Skåne. Karic, som är född i Norrköping, står noterad för 13 matcher och ett mål för Avellino. Den senaste matchen han gjorde med den italienska klubben var den 12:e januari när han hoppade in i den sista matchminuten mot Vibonese.