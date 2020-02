Tidig Häckenledning i derbyt

LIVE





HÄR BÖRJAR FOTBOLLDIREKTS LIVERAPPORTERING FRÅN BK HÄCKEN - GAIS

1 MIN: Matchen igång



11 MIN: Farligt frisparksläge för Gais när Richard Yarsuvat stoppas upp av Rasmus Lindgren. Bollen läggs upp några meter utanför straffområdet till vänster. Mervan Celik skjuter men utanför.

13 MIN: MÅÅL! Häcken tar ledningen med 1-0 när Viktor Lundberg ståendes på målområdeslinjen sätter skallen till bollen på en högerhörna.



17 MIN: Häckens nyförvärv Jasse Tuominen går på ett avslut och tvingar Gais målvakt till en bra räddning.



21 MIN: Gais kommer i en framstöt men får inte till avslutet och Häcken kan reda upp det hela.



24 MIN: Alexander Söderlund med ett bra skottläge men bollen går på en Gais-fot ut till hörna från höger. Han är också den som möter hörnan men nickskarvar den över Gais-målet.

27 MIN: MÅÅL! Bollen går som på ett snöre när Daleho Irandust avslutar precis vid straffpunkten. Jasse Tuominen bara lätt touchar fram bollen till Irandust som kommer löpande in i straffområdet. Ett riktigt snyggt mål.



30 MIN: Lumbana slår ut bollen till hörna när Häcken försöker komma till inlägg från höger. Denna gång blir hörnan resultatlös.



33 MIN: Nära 3-0. Viktor Lundberg drar till på volley när han får bollen spelad till sig till vänster i Gais straffområde. Mathias Karlsson gör dock en fin räddning och bollen går ut över kortlinjen till hörna.



37 MIN: Långboll från vänster mot Häckens straffområde. Martinsson når bollen med huvudet och Abrahamsson får slänga sig och fånga bollen. Dock frispark i läget innan för Häcken.



39 MIN: Nära 3-0 igen, då Häcken bjuder på ett till snyggt anfall. Jasse Tuominen skickar in bollen framför målet och det är sånär att Söderlund kan trycka in bollen som istället går precis utanför bortre stolpen.

42 MIN: För tredje gången bara på ett par minuter är det nära 3-0 för Häcken. Jasse Tuominen spelar återigen fram Söderlund som denna gång får till ett avslut men Gais keeper Mathias Karlsson gör på nytt en fin räddning.



45 MIN: Frisparksläge för Häcken tre fyra meter utanför straffområdet till vänster. Irandust är det som tar frisparken men den blir inte svårare än att Karlsson kan ta bollen i famnen.



HALVTID



46 MIN: Andra halvlek igång

47 MIN: Tuominen skapar omgående en chans för Häcken men får inte till avslutet.

BK HÄCKEN - GAIS 2-0 (2-0)

Mål: 1-0 (13) Viktor Lundberg, 2-0 (27) Daleho Irandust



BK HÄCKEN:

Peter Abrahamsson - Godswill Ekpolo, Joona Toivio, Rasmus Lindgren, Adam Andersson - Erik Friberg, Gustav Berggren – Daleho Irandust, Jasse Tuominen, Viktor Lundberg - Alexander Söderlund.



GAIS:

Mathias Karlsson - Carl Elfgren Nyström, Boris Lumbana, Charlie Weberg - August Wängberg, Predrag Randjelovic, Jesper Brandt, Fredrik Martinsson - Joackim Åberg, Richard Yarsuvat, Mervan Celik.