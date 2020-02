AVSLÖJAR: AIK:s beslut som ser ut att ha stängt dörren för stjärnan

Alexander Milosevic utländska alternativ ser ut att ha gått om intet och nu öppnar han, enligt FotbollDirekt källor, för en comeback i AIK. Problemet är att den 28-årige mittbacken, enligt FD:s källor, uppges vilja ha ett större flerårskontrakt - krav som AIK kommer att få svårt att möta efter värvningen av Ebenezer Ofori.FotbollDirekt kan i dag avslöja att dörren till Milosevic stängdes sannolikt stängdes med just Ofori-affären. Enligt FD:s källor så har AIK helt enkelt inte utrymme för mer än ett större kontrakt under denna transferperiod. För att stockholmsklubben nu ska kunna agera så krävs att ledningen väljer att spräcka den spelarbudget som är satt för 2020.Alexander Milosevic har tidigare uttryckt sig så här om sin situation för FotbollDirekt.se:Björn Wesström har samtidigt å sin sida flera gånger visat öppningar för Milosevic en tredje gång på Karlberg.Den 28-årige mittbacken har nu varit arbetslös allt sedan han bröt med Nottingham Forest i oktober förra året, men där AIK-kopplingen gång efter annan har kommit upp.Milosevic har hela tiden varit öppen med att han in i det längsta vill ha tid på sig för att hitta en lösning med en utländsk klubb, detta samtidigt som AIK har försökt bida sin tid och invänta sin forne guldmedaljör.Det här är ett namn som lämnade Stockholm efter guldhösten 2018 och gick till klassiska Nottingham Forest. Det började starkt där borta och han gjorde sig på kort tid ett namn i The Championship innan det i oktober i fjol skulle det ta slut. Kontraktet med den engelska klubben bröts sedan han hastigt halkat ned som femteval för tränare Sabri Lamouchi.Alexander Milosevic har gjort två sejourer i AIK. Vintern 2011 så kom han första gången och gjorde det från Vasalund. Han stannade fram till 2015 innan det blev Belgien och Turkiet. Där efter hittade han alltså hem igen för en andra vända lagom till guldåret.