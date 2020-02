Kindberg vill inte tystna - ''Väl samma mänskliga rättighet jag också?''

Daniel Kindberg är dömd till tre års fängelse och hans karriär inom den allsvenska toppfotbollen ser förstörd ut. Domen i Ångermanlands Tingsrätt kom för några månader sedan, men har sedan dess överklagats och kommer nu under våren att prövas på nytt.Allt sedan utslaget kom under senare delen av hösten så har Kindberg dragit sig tillbaka från rampljuset och inte synts annat än glimtvis.Men nu pratar alltså den 52-årige förre ordföranden igen och han gör det i Sportbladet och första frågan han får är den om TV4:s Olof Lundh och dennes krönika som undrar om det ändå inte är Kindberg som ligger bakom det omtalade 15-miljonersavtalet som än så länge har räddat ÖFK från konkurs.– Jaha, det var en mycket märklig reflektion. Det låter som han söker stöd i en konspirationsteoretisk modell. Jag har ingen som helst aning hur det här började eller vilka omständigheter som råder,och får samtidigt frågan om klubbens frukostvärd Alan Barker som har med det aktuella bolaget att göra.Bara ett sammanträffande?– Vi var en halv anställd när jag började 2010. Jag har anställt alla i Östersunds fotbollsklubb. Alan och hans fru (Judith) anställdes som engelskalärare i ett projekt vi skulle köra igång då. Sedan hände det som hände i Libyen, men vi hittade en lösning för både Alan och Judith att kunna vara kvar.– Inte en stavelse. Inte ett enda ljud har jag pratat med honom om det. Det enda jag sagt när jag varit där och druckit kaffe är att det är fler än jag som florerar med namn i tidningarna. Daniel Kindberg understryker:– Jag kan inte ta åt mig någonting avseende det här 15-miljonersupplägget. Det har klubben skött helt och hållet utan inblandning från mig what so ever.– Jag har ingen formell roll. Jag har en överenskommelse med elitbolaget och föreningsstyrelsen vad jag ska göra och hur jag ska bete mig i förhållande till ÖFK. Den ingicks i somras och den har jag förhållit mig till punkt och pricka.Vidare säger sig inte Daniel Kindberg ha den minsta koppling till bolaget som sett ut att bli Östersunds räddning, lika lite som han vet vilka som är inblandade, eller hur det aktuella avtalet ser ut eller formulerats. Det är den bilden han vill ge.När han sedan kommer in på om han i dag verkligen inte har det minsta att göra med ÖFK så blir svaret ett starkt nekande:– Jag har ingen formell roll. Jag har en överenskommelse med elitbolaget och föreningsstyrelsen vad jag ska göra och hur jag ska bete mig i förhållande till ÖFK. Den ingicks i somras och den har jag förhållit mig till punkt och pricka, hävdar han och svarar sedan på uppgifterna från en Dagens Nyheter-krönika som uppger att han har setts under ett spelarmöte.– Jag skjutsade dit min son. De skulle äta lunch. Sedan gick jag därifrån för att skjutsa hem min son och en kompis till honom. Det har jag redogjort för, men det är ytterst olyckligt att man i en så seriös tidning som Dagens Nyheter faktiskt talar osanning.Avslutningsvis får han även frågan avom han verkligen är en person som ska kritisera och ifrågasätta det arbete som just nu pågår i klubben - detta med tanke på att han är dömd till ett treårigt fängelsestraff för ekobrottslighet?- Ja…jag drar inga paralleller till det. Det ena utesluter inte det andra. Jag ligger i en överprövningsprocess om det. Men det resonemanget skulle innebära att människor måste vara tysta i Sverige av olika anledningar. Det tror jag inte är riktigt bra. Och hur länge ska det gälla? Det finns ju journalister och krönikörer som gjort sig skyldig till djup korruption och ändå uttrycker sig. Och det får de väl göra, jag har inga synpunkter på det, men jag har väl samma mänskliga rättighet också?