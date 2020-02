Allt om jätteaffären - stenhårda utgångsbudet - ''Ringde min fru mitt i natten''

Det är en affär som är en av de största någonsin i svensk fotboll. Näst efter Alexander Isak och Zlatan Ibrahimovic så slår sig nu sensationellt Djurgården och Marcus Danielson in.FotbollDirekt har i dag fått mer exakta siffror och enligt flera olika källor så lämnar försvararen för en bit över 50 000 000, där nettot till Djurgården uppges landa nära 45 000 000. Med den storleken på pengar så ser han ut att kunna ståta som den tredje största affären - detta i hårfin konkurrens med sådana som både Markus Rosenberg och Mattias Svanberg som är övergångar kring 45 000 000.Marcus Danielson själv blir även han en rik man och hans treårskontrakt är, enligt FotbollDirekts källor, utan bonusar, värt cirka 35 000 000.Men det var nära att båda parter hade gått miste om den guldkant i tillvaron som nu är verklighet.Bosse Andersson redogör för oroliga dygn och så nära det var att en otrolig affär gått i stöpet, likt den med Aliou Badji där Djurgården var milimeter i från liknande höjder som nu.- Vi hade förstått att saker var på gång när vi i tisdags kväll vid åttatiden kontaktades av en agent som hade mandat att förhandla för Dalian. Det var ett bra telefonsamtal. Vi fick frågan, nummer ett: Är ni intresserade av att sälja? Jag sade ja. Nummer två: Kan han tänka sig Kina? Jag svarade ja där också, redogör Djurgårdens sportchef för FotbollDirekt.se och brer ut texten ytterligare:

- Nej, i det skedet hade vi inte pratat pengar, men Dalian är en klubb som vi har goda kunskaper om - mycket genom att Nyasha Mushekwi har spelat där.

- Ja, jag visste vad vi skulle begära och, ja, jag trodde det var realistiskt.



Redan dagen efter skulle det hända saker.

Direkt på morgonen vidgades samtalen och den kinesiska klubben visade att man menade allvar.

- Under onsdag morgon så hade vi en telefonkonferens med folk från klubben. Vi fick förutsättningar från Dalian, men de förklarade också att de hade ett alternativ till. Men det var bra samtal och vi redogjorde för vad vi ville ha. Ja, de tog till sig det.

Hur resonerade ni med tanke på att försvarsspelare från allsvenskan mer genomsnittligen genom åren gått för summor mellan 12-15 miljoner, Jon Jönsson (25 miljoner) och Felix Beijmo (30 miljoner) undantagna. Pengarna det nu slutade med, var det även ert utgångsbud?

- Ja, det kan man säga. Nej, jag drog inte bara till. Man kan säga att det är en kombination av saker. Dels måste man kunna motparten och förstå hur det ser ut i klubben man förhandlar med, men det handlar också om förtroende och sådant kostar. Det tillsammans med hur de uppträdde.



Men med all respekt för Marcus Danielson som fotbollsspelare. Tvivels utan har han gjort en fantastisk allsvensk säsong, men han är mittback och 31 år gammal och med ringa a-landslagserfarenhet. Du känner inte att du riskerade att framstå som oförskämd?

- Nej, inte det minsta. Det ska kosta att jobba med en professionell klubb som Djurgården och det ska kosta att få en så välutbildad spelare som Marcus. Visst är det en extrem affär men jag känner inte att jag tog en rövare med det utgångsbud vi gick med, säger Bosse Andersson.



Men inte nog med det.

Priset kunde ha blivit ännu högre.

- Ja, de fick rabatt. Ja, så är det. Vi gick med på det om de var beredda att betala hela övergången i en engångssumma och det var inga problem för Dalian.



Nu blev ju slutet lyckligt men det skakade alltså rejält på vägen fram innan affären kunde säkras. Under onsdageftermiddagen fick nämligen Andersson ett samtal som såg ut att spräcka övergången. Kineserna ville dra ett streck över allt och det såg ut att sluta lika snöpligt som kring nämnde Badji.

- Det var ju från början en extrem tidsbrist. Va...verkligen tidsbrist. Marcus skulle ju bland annat hinna flyga till Barcelona för läkarundersökningen och sedan vidare till Dalians camp i Alicante och där träffa klubbrepresentanter - och Rafael Benitez. Under onsdag eftermiddag kontaktades jag av Dalian igen och nu var man inte längre intresserad av en affär. Allt var artigt och de visade otroligt stor uppskattning för bemötande och samtal och allt - men någon affär var inte längre aktuell. Ja, de visade att de trots allt bestämt sig för att gå för det andra alternativet, berättar han och fortsätter:



- Sedan går dagen och kvällen och jag går och lägger mig och vi har inte hört någonting mer. I det läget så försöker Henrik Berggren sedan nå mig, men utan att lyckas och han ringer min fru istället och Henrik förklarar snabbt för henne att hon måste få upp mig på benen för att kineserna har hört av sig igen och trots allt vill slutföra affären. Vi hörde av oss och fick en ny konfirmation efter några minuter, Dalian ville nu genomföra affären.



Vad följde sedan?

- Ja, vi ligger ju tidsmässigt efter Kina och har en jurist som alltid är stand by nattetid under viktiga perioder och vi börjar förbereda och göra klart ett avtal, enligt hur vi hade uppfattat samtalen och vi jobbade intensivt med att få allt klart innan Kina vaknade till en ny dag.



Hur har ni firat?

- Firat? Det har varit lite svårt. Vi har jobbat på denna vecka. Har inte riktigt funnits tid...ja, hur firade vi...? Kan inte säga att vi har hunnit det. Henrik (Berggren) har ju samtidigt suttit med årsredovisningen. Däremot kände vi att...alltså vi tänkte nog inte att det här var så stort som det är. En av de största affärerna någonsin i Sverige. Ja, all uppmärksamhet kring detta blev lite större än jag hade föreställt mig. Måste nog säga det.



Djurgården hade vid förra årets början allsvenskans tredje största egna kapital med 72 000 000, enligt en genomgång gjord av Revisions- och rådgivningsföretaget EY - på uppdrag av SEF, Svensk Elitfotboll. Då var Norrköping tvåa med 101 miljoner. Överlägsen etta - och detta i färska siffror som nyligen meddelades - är Malmö FF som numera har passerat en halv miljard.